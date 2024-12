Mariana Ochoa contó sorprendentes detalles sobre el accidente que sufrió en LEBEH: ‘Bailé con una costilla rota’

La temporada 2024 de “Las Estrellas Bailan En Hoy” llegó a su fin el pasado 13 de diciembre, día en el que Sandra Itzel e Imanol Landeta se coronaron como los ganadores indiscutibles. Por otra parte, esta edición estuvo repleta de talento y participantes comprometidos con dar lo mejor de sí, como es el caso de Mariana Ochoa.

Y es que además de que semana a semana procuraba presentar coreografías de calidad, en los últimos ensayos sufrió un percance que estuvo a punto de dejarla fuera de la competencia. Sin embargo, la actriz no lo permitió y se propuso concluir por sí misma, una experiencia de la que recientemente habló abiertamente.

Mariana Ochoa confesó que llegó a la final de ‘Las Estrellas Bailan En Hoy’ con la costilla rota

A través de una conversación con Raúl Araiza en “Hoy”, Mariana Ochoa recordó el accidente que sufrió mientras participaba en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, una vivencia que no imaginó vivir, pero de la que tampoco se arrepiente.

“Cierro el año con una costilla rota, que me la rompí un día antes de la final en el ensayo general. Yo dije: ‘ya llegué hasta la gran final, no me voy a estar quejando. Doctor, inyécteme y vamos a darle’. Bailé con una costilla rota y siento que fue sensacional (la coreografía) y estoy contenta con esta gran experiencia”, dijo entusiasmada la exintegrante de OV7.

Finalmente, la también cantante se dijo feliz con el resultado que ella y Jorge Anzaldo obtuvieron, pues a pesar de que no son profesionales, consiguieron quedar en quinto lugar, un mérito que considera importante tomando en cuenta quiénes eran sus rivales a vencer.

Esta no es la primera vez que se pone a prueba la calidad profesional de Mariana Ochoa, pues en mayo pasado, fue víctima de un asalto a mano armada mientras grababa una cápsula. Afortunadamente, esto no pasó a mayores y ni ella ni sus compañeros salieron lesionados, razón por la que dejó a un lado el miedo y continuó con los compromisos que tenía pactados para ese día.