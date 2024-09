María Celeste Arrarás critica a Raúl de Molina ‘El Gordo': lo tachó de ‘cruel’ por esta polémica decisión

Raúl de Molina, más conocido por conducir “El Gordo y la Flaca”, fue duramente criticado por la periodista María Celeste Arrarás, quien no dudó ni dos segundos en hacer un duro comentario público hacia el presentador por publicar que adora las corridas de toros.

¿Qué pasó con Raúl de Molina “El Gordo”?

“El Gordo” y su esposa, Mily, se fueron de viaje a España para presenciar la retirada del torero Enrique Ponce, algo que él llamo “un momento histórico”, pero algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con su perspectiva; entre ellos, la comunicadora, quien mandó un mensaje.

“Anoche el maestro, Enrique Ponce, se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid (…) Los que me critiquen lo acepto, pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a Madrid para estar presente”, escribió el conductor.

¿Qué dijo María Celeste Arrarás sobre Raúl de Molina?

En respuesta, Arrarás fue una de las primeras en comentar el post, donde lo tachó de “cruel” y lo señaló por su polémica decisión: “¡Cortó 2 orejas! Qué crueldad… momento histórico del horror. Las corridas son abuso, será maestro de la maldad”, contestó.

La periodista, quien se dijo admiradora de “El Gordo y la Flaca”, agregó: “En esto no estamos de acuerdo”.

Hasta ahora, el comentario de María Celeste ha conseguido más de 380 “me gusta” y decenas de personas se han sumado a las críticas hacia “El Gordo”.

Este fue el comentario de María Celeste Arrarás hacia Raúl de Molina en Instagram. (Instagram @rauldemolina)

A pesar de que la publicación tiene más de un día, De Molina no se ha pronunciado para responderle a su compañera, ni a otros comentarios de sus seguidores.

Es importante señalar que, en España y México, las protestas en contra de las corridas de toros han ido en aumento en los últimos años.

En Madrid, la ciudad en donde estaba Raúl de Molina, no es una excepción. Según datos del Ministerio de Cultura de Espala, el interés por estos eventos ha disminuido a la mitad en casi 10 años.