Majo Aguilar reveló si pudo despedirse de su sobrino antes de su trágico fallecimiento

Majo Aguilar enfrenta un profundo dolor tras el fallecimiento de su sobrino Arturo, de tan solo 7 años, quien perdió la vida debido a complicaciones derivadas de la leucemia, enfermedad que enfrentaba desde hace tiempo.

A través de un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram el pasado 22 de abril, la cantante despidió al pequeño. Además, en el video que acompañó su publicación, se observa una tierna escena de la intérprete abrazando al menor.

“Mi estrella para siempre. Así te estaré abrazando para la eternidad. Así siento que estoy ahorita contigo. El más valiente, el más guerrero. Te amo hermoso, guapo, mi bebito lindo que cantaba quiero un amor. Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden cosas así, simplemente pienso honrarte.”, escribió Majo Aguilar.

¿Majo Aguilar se despidió de su sobrino?

Durante un evento benéfico de la revista Vogue, Majo Aguilar tuvo un encuentro con los medios en el que fue cuestionada sobre si se pudo despedir del pequeño Arturo o incluso cantarle en sus últimos momentos. Sin embargo, la artista de 30 años reveló que sí tuvo oportunidad de hacerlo, pero es un momento que prefiere guardarse para sí misma: “Sí, pero eso ya prefiero quedármelo para mí”

La cantante también reveló un dato muy especial, pues compartió que su sobrino se despidió de este mundo vestido con un traje de astronauta.

“Hablando de moda, mi sobrino Arturo era de ponerse mil cosas, es algo muy personal, pero se fue con su traje de astronauta. Y eso es la moda, o sea, no quiero que suene frívolo ni banal, al contrario, uno se pone algo y se empodera y ahorita en este evento que, pues, es apoyar a los diseñadores mexicanos, y no solo apoyar, es ver que hay mucho talento en México”, agregó.

Majo Aguilar compartió una emotiva imagen en su cuenta de Instagram Instagram @majo__aguilar

Majo Aguilar reveló cómo se siente tras la pérdida de su sobrino

Majo Aguilar confesó que, a pesar del profundo dolor, se siente motivada a seguir con su vida y hacer cosas a la memoria del pequeño Arturo, pues es lo que él hubiera querido, ya que fue un guerrero, valiente y positivo ante la adversidad.

“Mi sobrino fue y es una persona que durante toda su enfermedad siempre se mostró con sonrisas, con una actitud muy grande. Fue… es, seguirá siendo un grande”, declaró.

“Entonces, si él no se rindió incluso en el último momento y siempre presentó la mejor actitud y un espíritu de verdad de esos que dices ‘¡es único!’, yo, lo que creo que toca hacer para honrarlo es, aunque no tenía muchas ganas, que la maquilladita, un vestido bonito… continuar la vida para honrarlo, porque él eso hubiera querido, y si él no se detuvo yo no me voy a detener”.

LEE MÁS:

También comentó que Arturo era un gran fan de su música y eso los hacía compartir momentos muy especiales, así que se ha propuesto mantener viva su memoria dedicándole sus discos y conciertos.

“Le voy a dedicar todos mis conciertos, todos mis discos, todo va a ser para él y a él le gustaba mucho mi música, y de repente me mandaba su mamá, mi prima, videitos donde él estaba cantando, entonces sí han sido días muy complejos, pero también muy reflexivos del amor, de la gratitud por la salud, de que de verdad a veces nos quejamos por puras tonterías y por puras babosadas, de verdad y bueno, con mucho amor hacia él que era y es un niño hermosísimo”.