Magdalena Chiprés de Bandamax dirige Mexicana Universal Michoacán y habla de controversias de Miss Universo

Magdalena Chiprés participó en 2015 en Nuestra Belleza Michoacán y en 2016 en Nuestra Belleza México, además fue una digna representante de México en Reina Hispanoamericana, en el que obtuvo el segundo lugar.

A propósito de las polémicas que ha enfrentado la organización Miss Universo, encabezada por el empresario mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, platicamos con Magdalena Chiprés -directora de Mexicana Universal Michoacán desde hace ochos- quien nos dio su punto de vista sobre la transformación de estos certámenes de belleza.

¿Cómo ves la nueva organización de Miss Universo?

Creo que es una organización que en México está arrancando como tal, a pesar de que la marca está superposicionada en el mundo entero, es una organización completamente nueva. Me tocó asistir a los dos eventos, al nacional que fue en Cancún y al internacional que se hizo en la Arena Ciudad de México.

¿Qué te parecieron?

Creo que hay algunos detalles que, poco a poco, con la experiencia, van a ir puliéndose. Considero que generó muchas expectativas el cambio de directores, de organización… así que hay que esperar a ver cómo va avanzando.

¿Qué piensas de las polémicas que se han generado con todos estos cambios?

Se anunció la salida de algunas representantes y hubo mucha controversia, fue el primer año en el que hubo más de ciento y tantos países concursando y nos dimos cuenta de que hay mucho fandom en los certámenes de belleza; además hubo participaciones especiales de países que era la primera vez que tenían alguna aparición en Miss Universo.

Por cierto, ¿qué piensas de la inclusión de mujeres trans a estos certámenes de belleza?

Ha sido un tema polémico porque hay quien está a favor y en contra. A mí me tocó asistir al Miss Universo de El Salvador, donde tuve la oportunidad de conocer de cerca a (las participantes de) Países Bajos y Portugal (Rikkie Valerie Kollé de Países Bajos y Marina Machete Reis de Lisboa, respectivamente) que en esa edición eran las dos mujeres trans que estaban participando y una de ellas sí clasificó; hubo muchas sorpresas en ese Miss Universo… Yo creo que el tema de la inclusión se está probando en algunos países y está bien visto y en otros aún no han tenido ninguna mujer trans. Este año, por ejemplo, hubo muchas mamás y eso me encanta porque desde que se abrió esta puerta hemos tenido mujeres espectaculares y la mayoría de ellas clasificadas en los tops.

¿Tú estás a favor o en contra de la inclusión?

Yo creo que al final tenemos que ir conforme a lo que la sociedad está pidiendo. Hace algunos años muchas mujeres, ya sea trans, mamás, mujeres que fueron casadas y se divorciaron, buscaban una oportunidad y de pronto tener alguna de estas limitantes era frustrar un sueño; entonces, creo que en este momento estamos teniendo muchos espacios y hay que aprovecharlos con todo el respeto del mundo, con la disciplina y compromiso que implica un certamen.