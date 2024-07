Luis Ángel Robelo habría denunciado el secuestro de un amigo además del asesinato de su papá y su hermano: ¿qué pasó?

Luis Ángel Robelo está bajo la lupa de todos en redes sociales desde que publicó un sensible video en vivo en TikTok, mostrando el momento en que asesinaron a su papá y a su hermano. Sus seguidores están al tanto de lo que ocurre en su vida privada, más allá de sus contenidos divertidos junto a ‘La Venenito’.

La tragedia sigue al youtuber, quien informó que no solo les arrebataron a sus familiares, sino que también secuestraron a una tercera persona, que según él, es un amigo cercano.

¿Qué Pasó con el Papá y Hermano de Luis Ángel Robelo?

El trágico incidente ocurrió el sábado 20 de julio en Encarnación de Díaz, Jalisco. Según el reporte de la Fiscalía del Estado, dos hombres perdieron la vida a causa de detonaciones de arma de fuego.

La policía sigue investigando lo sucedido aquel fin de semana, mientras los fans analizan el video de la transmisión. Luis Ángel Robelo no solo mostró los cuerpos inertes de sus familiares, sino que también habría denunciado el secuestro de su amigo.

¿Qué dijo Luis Ángel Robelo sobre su amigo secuestrado?

En el clip, que ya fue eliminado de TikTok, pero que circula en X, se oye decir al youtuber: “No, no, no, no, no. Se llevaron a mi amigo. Se llevaron a mi amigo. No, no, no, quiero justicia. Mataron a mi papá y a mi hermano (…) No me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”. Sin embargo, las autoridades no confirmaron esta información en el comunicado difundido el fin de semana.

Asesinan al papa y hermano de TikToker Luis Ángel Robelo, amigo de la venenito, Mexico 🇲🇽 cada día está más de la verga, pura inseguridad. https://t.co/unEnofvsh8 — Soyelmendoza🧜‍♀️🌊 (@ElMendozaDoit) July 21, 2024

El desgarrador mensaje de Luis Ángel Robelo sobre el asesinato de su padre y hermano

Luis Ángel Robelo no dejó de publicar en las redes sociales sobre lo ocurrido el sábado. Un día después compartió dos fotos junto a sus familiares, y este lunes también expresó su dolor con un mensaje para sus miles de fans:

Luis Ángel Robelo publicó un emotivo mensaje sobre el asesinato de su padre y su hermano. (Instagram @reobelogell)

“Les pido que sigan haciendo oración por nosotros, lo necesitamos mucho. Jamás pensamos pasar por este dolor tan grande y mirar a nuestra madre destrozada. Por esa razón, les pido que tengan piedad con sus palabras hacia mi familia, ya que siempre hemos sido personas de trabajo honesto”.