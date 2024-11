Lucero Mijares quiere cantar con Ángela Aguilar y se lo hizo saber de esta inesperada manera

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán desde hace varios meses tras anunciar su relación con Christian Nodal, razón por la que ha recibido una ola de críticas y hasta abucheos en cada una de sus presentaciones.

Sin embargo, aún hay quien defiende a la hija de Pepe Aguilar, tal como lo hizo Lucero Mijares, quien no solo le envió un consejo para enfrentar el “hate”, también externó que le gustaría trabajar con ella.

La intérprete de ‘Qué agonía’ se presentó en los ‘Kids Choice Awards’ donde pasó un terrible y humillante momento cuando el público comenzó a abuchear y a gritar “Cazzu, Cazzu, Cazzu”.

Además, hace unos días, Ángela Aguilar recibió el premio a la ‘Mujer del Año’ por parte de una revista y en redes sociales hicieron notar su descontento y señalaron que no estaban de acuerdo con la decisión.

Lucero Mijares manda mensaje a Ángela Aguilar

Durante un encuentro con los medios, la joven promesa del teatro musical le envió un mensaje a la ‘princesa del regional mexicano’, pues Lucero Mijares también le ha hecho frente a las críticas con el apoyo de sus padres, Manuel Mijares y Lucero.

“Que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien. Creo que a esta corta edad muchas cosas… Obviamente todos van a decir todo, entonces que no haga caso, que la pase bien y que sea muy feliz (…) He estado en esa situación de hate, pero afortunadamente tengo como esta piel gruesa que me han dado mis papás y espero que ella también la tenga”, dijo la actriz y cantante.

Lucero Mijares quiere colaborar con Ángela Aguilar

La estrella de 19 años de edad se mantuvo al margen de la polémica que rodea a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu y aseguró que le gustaría colaborar con la hija de Pepe Aguilar.

“Que sea feliz, y que espero conocerla pronto y poder colaborar pronto con ella”, dijo Lucero Mijares.

La joven cantante y actriz ya ha colaborado con otros hijos de famosos como Lalo Capetillo, hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán; así como Mía Rubín, hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta.