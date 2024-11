Lucerito Mijares le envió un poderoso mensaje a Ángela Aguilar tras la ola de abucheos que recibió en público

Las polémicas en torno a la vida de Ángela Aguilar siguen dando de qué hablar, pues desde hace ya casi seis meses desde que confirmó su relación con Christian Nodal, ha estado sometida al escarnio público. Ante esta situación, han sido varios de sus colegas los que han salido en su defensa, tal como lo hizo recientemente Lucerito Mijares, quien hasta le mandó un consejo que espera le sea de ayuda para sobrellevar esta temporada tan caótica.

Lucerito Mijares aconsejó a Ángela Aguilar sobre las críticas que recibe por su escandaloso matrimonio

En una charla con diversos medios de comunicación, retomada por ¡Siéntense quien pueda!, Lucero Mijares habló por primera vez de todo lo que está pasando con la carrera de Ángela Aguilar. Esto ya que cabe recordar, la línea entre su vida profesional y personal se ha desdibujado, al grado de que durante una de sus últimas presentaciones en vivo, fue duramente abucheada en los Kids Choice Awards debido a todo lo que pasó con Cazzu y Christian Nodal.

“Que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien. Creo que a esta edad, pasan muchas cosas. Obviamente todos van a decir de todo, entonces que no haga gaso y que sea muy feliz. Yo he estado en esta situación del ‘hate’, pero afortunadamente tengo como esta piel gruesa que me dieron mis papás”, señaló la intérprete de “Vas a decir que sí", reiterando que su mejor consejo sería que ignore a los detractores y se enfoque en las cosas verdaderamente importantes.

Lucero Mijares aconsejó a Ángela Aguilar sobre las duras críticas que ha estado recibiendo Getty, Instagram

¿Lucero Mijares piensa colaborar con Ángela Aguilar?

En cuanto a la posibilidad de que trabajen en algún proyecto en un futuro cercano, la hija de Lucero y Manuel Mijares admitió que aunque ahora mismo no está entre sus planes cantar con Ángela Aguilar, tampoco descarta la posibilidad. Por lo que de momento no existen señales de que estén próximas a grabar algo en conjunto, como ya lo hizo con personajes como Mía Rubín Legarreta y Eduardo Capetillo Gaytán.