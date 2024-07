Lucerito Mijares arremetió contra Belinda y le dio una importante lección de humildad

Lucerito Mijares criticó con unas contundentes palabras la actitud de Belinda, quien hace unos días se viralizó por disfrazarse de una empleada del Aeropuerto capitalino para evadir las preguntas de los reporteros.

En un reciente encuentro que tuvo con medios de comunicación, Lucerito no pudo evitar pronunciarse acerca del tema de Belinda y las actitudes que ha tenido para no tener que responder a las insistentes preguntas de los medios acerca del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar , y es que a decir de la cantante, debe haber respeto de ambas partes.

Lucerito, quien fue cuestionada sobre las más recientes acciones de Belinda para evitar a la prensa, tuvo unas fuertes palabras para su colega e incluso se dio tiempo para darle una importante lección de humildad que dejó a más de una persona con la boca abierta.

Es importante recordar que Belinda dio bastante de qué hablar entre los internautas por dos curiosos episodios: hace unos días salió de un lugar escondida en una maleta , mientras que recientemente en el Aeropuerto de la Ciudad de México se disfrazó como una empleada del sitio en un intento por pasar desapercibida.

¿QUÉ DIJO LUCERITO MIJARES SOBRE BELINDA?

Lucerito fue interceptada en el Aeropuerto de la Ciudad de México por varios reporteros que la cuestionaron acerca de los escándalos más recientes de Belinda y la cantante fue muy clara: a pesar de que reconoció que a veces la relación con los medios es difícil, conviene más tener una amistad con ellos.

“Creo que al final te tienes que hacer amigo de la prensa, de ustedes, porque son los que suben todo”, expresó la hija de Lucero y Mijares, quien criticó la actitud de Belinda de una forma muy sutil pero contundente.

“Es un poco duro porque a veces no vienes de buen humor o no tienes voz o así, pero siempre intentar ser amables con ustedes”, expresó Lucerito, quien de esta manera dio un golpe de autoridad acerca de cómo deben llevarse las figuras públicas con los medios de comunicación.