Lolita Ayala aparece en público con un bastón y tanque de oxígeno; su salud preocupa a fans

Lolita Ayala fue una de las mejores amigas de Talina Fernández, una de las figuras más reconocidas del periodismo de espectáculos y quien falleció el pasado 28 de junio. Es por ello que no fue raro verla en una misa especial que se celebró en honor a “La dama del buen decir"; sin embargo, lo que dio bastante de qué hablar fue el aspecto que lució Lolita Ayala al momento de entrar a la Iglesia.

Con bastón, un tanque de oxígeno y moviéndose con ayuda de otras personas, así se le vio a Lolita Ayala en el evento religioso, lo que de inmediato generó preocupación a quienes se encontraban en el lugar.

Por esta razón, Lolita Ayala fue cuestionada por algunos reporteros sobre su estado de salud. ¿Por qué estaba usando un bastón y tanque de oxígeno? La periodista no dudó en disipar las dudas ante medios de comunicación y esto dijo.

¿CÓMO ESTÁ LOLITA AYALA? LA PERIODISTA APARECE EN PÚBLICO CON BASTÓN Y TANQUE DE OXÍGENO

Lolita Ayala declaró que, desde hace unos años, sufrió unos accidentes que, con los años, fueron afectando su movilidad, es por ello que ahora debe apoyarse con un bastón.

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedó bien mi columna, porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera”

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedó bien mi columna, porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha que es la que la rotura del fémur y pues ando con bastón”, declaró Lolita.

¿Y el tanque de oxígeno? Lolita Ayala declaró que lo usa por recomendación médica cada que llega a la Ciudad de México, esto debido a la altura.

“Ahorita (que estoy hablando con ustedes) no lo traigo, todos nos tenemos que cuidar, especialmente ya a edades más altas. Yo hago mis chequeos, voy al médico cuando lo necesito”, concluyó Ayala.