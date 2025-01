Lola Cortés contraataca, reta a Apio Quijano y Jolette sale embarrada

Cantar “Tu falta de querer” de Mon Laferte provocó que Lola Cortés fuera duramente criticada.

Desde hace unos días, se viralizó un video donde Lola Cortés intenta cantar el tema de Mon Laferte, pero el resultado solo provocó críticas y burlas en redes sociales, y fue compartido por Apio Quijano y hasta Yuridia.

Debido a que Lola Cortés ha dado de qué hablar durante las últimas dos décadas por sus duras críticas en “La Academia”, surgió gran interés por su reacción ante ser juzgada en esta ocasión.

“Me encanta, no hay problema. Que venga y se pare en un escenario como este, que haga una obra así y tenga los años de carrera que tengo yo. Ese día vamos a hablar”, dijo Lolita Cortés cuando periodistas le preguntaron sobre la crítica de Apio Quijano, de Kabah.

Además, cuando le mencionaron que estas críticas en su contra podrían ser un karma por lo vivido con Jolette, a quien tundió en “La Academia”, Lola Cortés sonrió y dijo:

“Díganme qué carrera artística tienen y entonces hablamos, no me molesta en lo más mínimo, tengo más de 40 años en esto, salió horrible y me vale”, dijo Lola.

Yuridia también compartió el clip en sus redes sociales, pero Lolita Cortés se limitó a decir: “La admiro muchísimo, la amo también y le mando bendiciones a ella”.

Eso sí, la llamada “reina de la comedia musical en México” dejó claro: “Esto no es un hobbie, es una carrera. Tengo todo el derecho de ir a hacer lo que se me dé mi regalada gana y que me salga horrible. El día que haga yo un concierto, me paguen por eso y salga horrible, ahí me retiro”.

¿Qué dijo Apio Quijano de Lolita Cortés?

Toda esta sutil venganza ocurrió tras un polémico posteo que hizo en redes Apio Quijano, quien compartió el video de Lolita Cortés cantando “Tu falta de querer”.

Sin embargo, en el caso de la actriz de musicales la canción no resultó favorecedora y la hizo desafinar, poniendo en evidencia su poca preparación para este show.

“Recuerdo cuando Lola Cortés nos juzgó duramente a los Kabahs en la tele. Al igual que a varios artistas compañeros en esta carrera de la música. Claramente, cada uno escribe sus propios éxitos y fracasos”, escribió el también influencer de moda.