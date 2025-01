Lizbeth Rodríguez, tras la pérdida de un bebé, reveló que está embarazada: ‘Mucho miedo’

La influencer, Lizbeth Rodríguez , no pudo contener más su secreto más grande en medio de los rumores: ¡está embarazada! En un emotivo video, la youtuber mexicana confesó entre lágrimas los motivos que la llevaron a mantener esta noticia en secreto, revelando que el miedo y la incertidumbre jugaron un papel importante en esta decisión.

Con su característico carisma, Rodríguez abrió su corazón y compartió con sus seguidores cómo ha vivido esta nueva etapa en su vida , llena de emociones y, sobre todo, de retos.

“Decidí que quiero una familia, que quiero hacer un cambio en mi vida, que quiero llegar a casa y que quiero tener amor, tener compañía”, dijo Lizbeth en su canal de YouTube.

Explicó que desde el anuncio de su compromiso y se casó, se ha tomado vacaciones de las redes sociales y ahora decidió salir a dar la cara para contarles a sus millones de seguidores que, en efecto, está esperando a un bello bebé desde que contrajo matrimonio.

¿Por qué Lizbeth Rodríguez confesó por qué ocultó su embarazo?

La youtuber Lizbeth Rodríguez dijo que “se enteró” que está embarazada cuando fue al médico, algo que le generó sorpresa, pues no estaba en sus planes a corto plazo. “A mí no me hacía sentido, no lo podía creer”, dijo.

Lizbeth Rodríguez dijo que no quería revelar sobre su situación hasta que pasaran 3 meses. (YouTube Lizbeth Rodríguez)

Sobre la decisión que tuvo de no contarle a sus fans, expresó: “Yo tenía mucho miedo, por eso no quería decir nada. Lo hablé con mi esposo y también, a veces la gente es tan mal vibrosa y así”.

La youtuber dijo que no quería revelar sobre su situación hasta que pasaran 3 meses, para estar segura de que todo saldría bien con el retoño. “Ustedes son mi familia, y esta felicidad no puede estar completa al final del día si no la comparto con ustedes”.

Esta noticia le genera felicidad a Lizbeth, pues en el pasado ya había intentado tener un bebé, pero lo perdió.