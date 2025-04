Linet Puente, mamá todo terreno: Sus esfuerzos rinden frutos para sacar adelante a Noah

La conductora de Ventaneando no para de trabajar, pero eso no impide que le dé tiempo de calidad a su hijo Noah, a quien le festejó sus seis años, y los acompañamos.

La felicidad de un hijo no tiene precio y la conductora Linet Puente lo sabe, por lo que el cumpleaños número seis de su pequeño Noah fue una prueba más de su gran amor maternal.

“Estoy muy feliz, ver a mi hijo correr por todos lados, verlo contento con la temática de la fiesta que él escogió, me pidió invitar a diferentes niños, tanto de su escuela como amiguitos de otros lados, somos muy felices con tantos niños y tantos amigos que nos quieren muchísimo y se lo demuestran a mi hijo de esta manera, eso es invaluable”

Para la conductora no hay situación adversa que la detenga; sin embargo, ser mamá soltera, muchas veces la ha puesto contra las cuerdas, pero su responsabilidad y amor la han hecho salir adelante.

“Creo que el tiempo pasa muy rápido, el público ha visto crecer mi panza y al niño fuera de ella, si ha sido bien difícil, porque no voy a decir que es fácil, hay momentos muy complicados, hay momentos en los que se te complica la chamba, pero también la salud, la salud del niño y los dineros no alcanzan y esa parte es bien difícil porque entonces yo tengo que trabajar el triple, haciendo campañas, en el foro, en un programa, en otro, escribo para El Heraldo, estoy los domingos en el noticiero, hago el pódcast para Farmacias Similares, entonces hay que chambearle, esa parte no es fácil, pero cuando veo la cara de Noah como el día de hoy, me llena de vida, de emoción verlo tan contento y de decir '¡a huevo, yo lo hice sola!’”. Multiplicarse en la parte laboral no implica que Linet se descuide y apapache como mujer, pues siempre que puede lo hace.

“Creo que he logrado a pesar de los tiempos que son complicados a hacer un justo balance entre mi vida como mamá y mi vida como mujer, amiga, hija y profesional, además de trabajar y de atender a mi hijo, yo me tomo mi tiempo para pedir masaje a mi casa, hacer ejercicio en las mañanas, hablar con mis amigas, irme al café, a los eventos sociales, a una fiesta, a conciertos, porque siempre he creído que mamá feliz, niño feliz, el que tú te quedes en casa todo el tiempo con tus hijos no te va a hacer mejor mamá, yo le doy a mi hijo tiempo de calidad, momentos inolvidables como éste y como muchos otros”.

“YA LOGRÉ EL PASAPORTE DE NOAH Y YA PODEMOS VIAJAR”

Además de la celebración de Noah, Linet no puede estar más contenta, pues por fin podrá otorgar a su pequeño el sueño de ir a Disney.

“Ya tengo el pasaporte de Noah, lo logré, y ya podemos viajar al extranjero, esperando en Dios que no haya ninguna restricción a la hora de salir, no podía sacarlo porque el papá no me había dado el pasaporte desde hace dos años y medio, pero ya lo tenemos, así es que esperamos próximamente estar llevando al niño a un viaje a Disney, que tiene muchas ganas, a un crucero de Disney que también quiere hacer, eso es una noticia que también me tiene muy contenta”.

La terapia ha sido fundamental para la conductora, sobre todo, cuando los problemas se cargan más y hay que dar al público una buena sonrisa.

“El show tiene que continuar y nos toca salir, dar la cara, echarle para adelante. Cuando falleció Dani tuvimos que salir al día siguiente a dar la cara y así me toca, me tocó desde el día uno y creo que ya hice callo, ya me acostumbré a hacerlo y tengo mis momentos difíciles, pero los guardo para cuando estoy en mi casa, con terapia, eso sí, la terapia no la suelto por ningún motivo y estoy bien”.

Aunque se lo dice día con día, Linet puente comparte con TVyNovelas unas emotivas palabras para el pequeño Noah.

“Lo que le quiero decir a mi niño es que siempre sea muy feliz, que el cielo es el límite, que lo que él quiera ser y hacer va a poder lograrlo, ¡te amo, Noah!, con todas las fuerzas de mi corazón y me voy a encargar de todo lo que esté en mis manos para que tú seas feliz y tengas esa sonrisa, todo lo voy a hacer por ti”.