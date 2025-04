Leonardo de Lozanne le hizo una promesa a Sandra Echeverría para retomar su relación, ¡pero todavía no le cumple!

Las cosas entre Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría parecen estar mejor que nunca, pues a pesar de que en 2022 estuvieron al borde del divorcio, después de un importante distanciamiento terminaron por darse cuenta de que sí querían seguir juntos. Sin embargo, tal como ambos han confesado, para llegar a esta resolución tuvieron que plantearse varias cosas, incluyendo una promesa que terminó por convencer a la actriz de no romper su matrimonio, aunque a dos años de esta reconciliación, aún no se cumple y no está del todo claro si realmente pasará en algún momento.

Sandra Echeverría reveló cómo la convenció Leonardo de Lozanne para regresar con él

Durante un reciente encuentro con los medios, retomado por “De primera mano”, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne presumieron lo bien que va su romance desde que apostaron por darse otra oportunidad. Sin embargo, también salió a relucir que el exintengrante de Fobia tiene una deuda pendiente con su esposa, originada por una promesa que le hizo antes de que se reconciliaran.

“Leo me prometió una ceremonia de renovación de votos. No me la ha cumplido, pero sigue ahí en el calendario, muchachos. Ya les contaré”, expresó divertida la artista, instante que puso nervioso a su marido, quien prefirió no hacer comentarios al respecto.

Sandra Echeverría reveló cuál fue la promesa que le hizo Leonardo de Lozanne antes de que decidieran darse otra oportunidad Instagram

El talento de Leonardo Lozanne mantiene cautivada a Sandra Echeverría y así lo confesó

Por otra parte, pese a que no han podido concretar sus intenciones de renovar los votos matrimoniales que se profesaron cuando llegaron al altar en 2014, Sandra Echeverría admitió que las cualidades de Leonardo Lozanne son suficientes para sentirse feliz. Esto ya que aprecia su excelente labor en el plano familiar, pero también admira el compromiso que pone para las cuestiones relacionadas a lo laboral.

“Es el más cute, es un gran papá, es un gran esposo, es un gran compañero y de repente se me olvida que es un rockstar. Lo vi en el escenario del Vive Latino, cómo brillaba con Los Concorde, se convierte en otra persona”, atinó orgullosa la protagonista de “El Niñero”, la serie de Netflix que protagonizó junto a Iván Amozurrutia.