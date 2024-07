LCDLFM: Adrián Marcelo y Gomita se burlaron de Karime Pindter con una fuerte ofensa

Esta temporada de “La Casa de los Famosos México” reunió a varias personalidades que ya se conocían entre sí, lo que en un principio hizo suponer al público que aprovecharían su amistad para crear alianzas o estrategias. Sin embargo, de manera sorprendente para muchos, el encierro hizo estragos en varias de las relaciones entre los integrantes, destruyéndolas casi por completo y poniendo en evidencia lo frágiles que eran en realidad, como le pasó a Karime Pindter con Gomita, quien unió fuerzas con Adrián Marcelo contra su amiga.

Adrián Marcelo y Gomita se burlaron de la inteligencia de Karime Pindter: ¿qué dijeron?

En las últimas horas han circulado varios clips del supuesto complot que algunos habitantes de “La Casa de los Famosos México” están orquestando para “derrotar” a los que consideran débiles. Una de ellas es Karime Pindter, quien desde el primer día dejó claro que no estaba dispuesta a quedar bien con nadie, incluso si eso significaba que le dieran la espalda.

Esta actitud parece no haber sido del agrado de Adrián Marcelo y Gomita, quienes aprovecharon una plática para poner en duda la inteligencia de la la joven a través de comentarios que la descalificaban, y además, eran estigmatizantes para una parte de la población.

“Rarísima Karime, no la entiendo. Como si tuviera un pequeñito retraso, algo pasó ahí. No sé si se cayó o se le murió una neurona de las fuertes”, expresó el regiomontano, causando la risa de Ricardo y Gomita, los cuales no hicieron nada para defender estos ataques, mostrando que de alguna manera, están de acuerdo con la opinión de Adrián.

Posteriormente, la ‘payasita’ que saltó a la fama por “Sabadazo”, respaldó los dichos de Marcelo reviviendo un momento que tuvieron con Gala Montes, en el que la actriz se habría molestado porque Karime Pindter no le estaba poniendo atención, insinuando que se porta así por su “inteligencia dudosa”.

Las redes no perdonan esta traición de Gomita y Ricardo Peralta

Todo lo que pasa dentro de LCDLFM es transmitido en tiempo real y suele quedar grabado en línea, un aspecto que muchos consideran benéfico para tener evidencias de cualquier movimiento sospechoso que se genere ahí. Asimismo, también es una forma de que conforme vayan saliendo, los concursantes se enteren de quiénes querían eliminarlos y distingan a sus traidores, un escenario que aseguran, se hará realidad cuando Karime sepa que sus mejores amigos se unieron en su contra.

Ricardo Peralta y Gomita han sido criticados por “traicionar” a Karime Pindter Instagram

Y es que además de las burlas que ha hecho Adrián Marcelo, otros participantes también han insultado a Pindter a sus espaldas, aún estando Ricardo Peralta y Gomita presentes, con quienes hasta antes de entrar llevaba una relación cercana. Es por esto que miles de fanáticos de la influencer han condenado la actitud de sus compañeros, reprochándoles que en un par de días dejaron ver que nunca han sentido un aprecio genuino por Karime Pinder, insinuando incluso que solo se acercaban a ella por interés.