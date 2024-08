Laura León cancela la boda con su misterioso novio por un oscuro secreto que le escondía: VIDEO

¡Laura León se echó para atrás! ¿Qué pasará ahora con su relación?

Laura León canceló su boda con su novio, generando controversia en el medio del entretenimiento. Y es que la cantante conocida como ‘La Tesorito’ reveló que descubrió un oscuro secreto sobre él y su familia.

La famosa de 71 años fue abordada por varios medios de comunicación, a quienes le reveló detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión que, para ella, son definitivos.

¿Por qué Laura León canceló su boda?

Laura León descubrió que a su novio le gusta vestirse de mujer, algo que tomó con humor, porque hasta dijo que le prestaría su ropa cuando él quisiera.

La declaración de León fue la siguiente: “Fíjate que los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo tesoros, me arrepentí muy a tiempo. No le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices”.

La cantante de ‘Suavecito suavecito’ explicó que este comportamiento proviene de su pasado, pues sus padres lo vestían de mujer cuando él era un niño. “Nunca habíamos hablado de esto, pero sus papás querían una hija y la mamá de niño lo vestía de mujer”.

Aunque este motivo fue suficiente para echar para atrás todos los preparativos del matrimonio que tenían, León aclaró que continúan juntos y que “no está matando a nadie” con su forma de actuar.

“Lo amo profundamente (…) Ya le dije que todo mi clóset es de él”, subrayó cuando los periodistas la enfrentaron.

La identidad del novio de Laura León es un misterio para todos. Fue en marzo de este año cuando la actriz y cantante reveló que tenía planes de casarse con el galán italiano.

Laura León dijo que tomó la decisión de cancelar su boda “a tiempo”. (Instagram @lauraleontv)

Lo poco que sabe la prensa mexicana es que este hombre es “muy mayor”, reside en Estados Unidos y “es muy simpático y espléndido”, según describió la propia León: “Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, contó en aquel entonces.