Lapizito reaccionó a las acusaciones de violencia contra su exnovia y revelo por qué terminó con Fer Durán

Hace apenas un par de días, Fer Durán acusó públicamente a Lapizito de haber ejercido diversos tipos de violencia en su contra durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental. Estos señalamientos fueron acompañados de una serie de evidencias que respaldarían su versión, entre las que incluyó varias fotografías con las lesiones que cada episodio le provocaba y un revelador audio donde se escucharía con claridad el temperamento agresivo del hermano de Gomita, quien tras ser escarchado en redes, finalmente dio su versión de los hechos.

Lapizito se defendió ante las acusaciones de violencia contra Fer Durán

Durante una reciente participación en el podcast “Acá Entre Nozz” de Tony Aguirre, Alfredo Ordaz Campos, nombre real del comediante, rompió el silencio sobre las graves acusaciones de violencia hacia una de sus exnovias que recaen en su contra.

“Yo no voy a hablar mal de una persona que me hizo feliz, que en verdad pasamos muchos tiempos bonitos, de los cuales no se dice nada. Así como yo lo dije en mi canción, ‘te dí una casa cuando tu mami te dejó sola’, por que es verdad. Yo me enamoré de ella porque la miré sola, la traje a casa de mi madre y le dimos techo. Yo no conocía la ansiedad, esa persona ya venía con eso”, inició el relato de Fredy, que desde el primer momento negó tajantemente ser culpable de lo que Fernanda Durán ha dicho haber vivido con él.

Adicionalmente, quiso explicar que hay muchas maneras de alterar evidencias, por más verídicas que parezcan, por lo que es importante prestarle atención a ambas partes de la historia, dando a entender que las pruebas proporcionadas por la tiktoker podrían estar “truqueadas”.

“La gente no me conoce, existe el Photoshop y que las cosas se pueden manipular. Yo lo he hecho para mis fotos, se usa para cosas más exageradas”, aseveró el hermano de Gomita, que cabe mencionar, en días pasados hizo una declaración para dejar claro que ella no apoya ningún tipo de violencia, sin importar de quién venga.

Fer Durán compartió su experiencia siendo novia de Lapizito YouTube, Instagram

Otro punto que Lapizito quiso dejar claro, es que no sería capaz de agredir a ninguna mujer luego de que él mismo tuvo que defender a su madre de las golpizas que su padre le daba.

Lapizito reveló por qué terminó su relación con Fer Durán

En cuanto a los motivos que propiciaron el final de su noviazgo con la joven influencer, Lapizito mencionó que dejó de ser compatible con Fer Durán debido a que ella ya quería formar una familia y eso para él no estaba contemplado.

“La relación se terminó porque yo no quería ser papá. No sé si era chantaje, estaba enamorado, pero no era la manera de mantener la relación. Yo no he visto nada, le dí la vuelta a la página desde hace tiempo, yo me siento bien, la gente que me conoce desde hace años sabe quién soy”, concluyó el también cantante.