Lambda García se sinceró sobre su ruptura con Diego Oseguera: ‘No paro de llorar’

Hace un par de semanas, Lambda García confirmó su separación de Diego Oseguera, junto al que llevaba varios años viviendo una historia de fantasía con la que parecía estar completamente entusiasmado. Este episodio lastimó los sentimientos del actor a niveles que ni él mismo pudo asimilar al momento, al grado de que ha tenido que dejar que el tiempo haga su trabajo para poder hablar del tema sin que le resulte tan doloroso por todo lo que implica.

Lambda García reveló que ha tenido que tratar su ruptura en terapia

Tratando de encontrarle el lado amable a la situación y anteponerse a los días difíciles, Lambda García finalmente externó sus primeros comentarios sobre el fin de su noviazgo con Diego Oseguera. Durante una serie de sinceras declaraciones para las cámaras de “Hoy”, el actor admitió que no está viviendo la mejor de sus etapas a nivel sentimental.

“Estamos pasando por un trago más amargo que dulce. Ya pasaron dos semanitas y estoy ahorita en una época personal complicada. Estoy viviendo algo triste, pero ya vendrán tiempos mejores”, dijo, procurando mantener el optimismo en este escenario por el duelo de su expareja.

Asimismo, admitió que el proceso no ha sido nada fácil, aunque cuenta con herramientas para afrontarlo gracias al trabajo de introspección que quiso hacer por su propio bienestar. “Llevo en terapia tres semanas, voy dos veces, porque no paro de llorar en las noches. Creo que te ayuda para el trabajo, las parejas, para lo que uno quiera, siempre es bueno”, apuntó el también conductor.

El actor confesó que ha sido muy difícil su separación Instagram

Por qué terminaron Lambda García y Diego Oseguera

Desde que se hizo oficial su ruptura, surgió la duda de qué fue lo que detonó esta separación, sobre todo porque hasta poco antes de que todo pasara, desbordaban amor y presumían de una estabilidad envidiable. No obstante, ninguno de los dos ha querido revelar las razones que los orillaron a tomar la decisión de seguir por caminos separados.

Ante los cuestionamientos que recibió en esta plática, Lambda García se sinceró acerca de por qué personalmente se niega a ventilar estos detalles tan privados para él y Diego Oseguera.

“No he hablado todavía al respecto, he querido estar alejado lo más posible de tener que dar explicaciones. Cuando uno tiene un truene, no necesariamente tiene que terminar mal, ni por una infidelidad o una pelea. Creo que vale más que uno tenga ‘los suficientes’ para ponerle un alto antes de que sucedan cosas malas”, señaló, dejando ver que por el momento, no está en sus planes compartir nada relacionado a esta cuestión.