Lambda García renuncia a la paternidad: “Tener un hijo no te hace más”

Pensando en su futuro, Lambda García asegura a TVyNovelas que rechaza la paternidad, pues su estilo de vida y sus prioridades no le permitirían encargarse de todo lo que implica un bebé. Por ahora, el actor de la obra Papito querido es feliz siendo el “papito”, pero de sus mascotas.

“Es que sí me considero el papá de dos gatos, porque además, mi vida ha tenido un sinfín de variables en cuanto a ese tema, soy el padrino de mi ahijado, valga la redundancia, el hijo de Ferka (Leonel), soy su padrino y creo que eso ya es una responsabilidad adquirida muy linda, por lo que trato de desarrollarla lo mejor que pueda”.

“ESTOY VIVIENDO POR MÍ”

El artista considera que ya ha ejercido el rol paternal con las personas que más ama en la vida. “Yo he sido padre, sin quererlo, de mi familia nuclear. Quiero decir, mi mamá y mi hermana. Ellas han sido las personas más importantes de mi existencia, y he estado ahí de esa forma. Por otra parte, también soy lo suficientemente egoísta para elegir una responsabilidad a la que no podré dedicarle mi 100, por ejemplo, quiero seguir creciendo como profesional, quiero seguir creciendo como ser humano, quiero poder viajar, quiero poder superar los fracasos, quiero tener mis propiedades, quiero poder crear mi vida sin necesidad de estar preocupándome por alguien más, que al final de cuentas, si yo tuviera un hijo, tendría que adelantar completamente mis responsabilidades hacia esa criatura”.

Lambda siente que llegó a un punto de madurez en el que está consciente de las consecuencias que tiene cualquier decisión que toma en su vida.

“No quiero hacerme responsable de alguien más porque estoy viviendo por mí. Y creo que hoy día mucha gente lo está viendo así, mucha gente de mi edad, mucha gente no está queriendo tener hijos por eso, porque tenemos muchas más responsabilidades, queremos seguir cumpliendo nuestros sueños, no estoy en contra de toda la gente que quiere tener hijos y que esa sea su forma de ser feliz, pero yo estoy muy contento con mi vida, estoy muy contento con las responsabilidades que tengo y pues no, no, no están mis planes”

“TENER UN HIJO NO TE HACE MÁS, NI MENOS”

El entendimiento y la compresión siempre han sido su bandera y así lo refiere: “Lo más importante aquí es respetar la ideología de todas las personas. Si tú quieres tener un hijo, si quieres tener 10 niños y puedes mantenerlos, si quieres darle lo mejor, porque lo puedes hacer, qué increíble, es un acto de conciencia y también es un acto de responsabilidad. Pero yo escucho muchos comentarios alrededor de mis amigas que no quieren tener hijos, por parte de otras mujeres, les dicen que cómo puede ser que siendo mujer no quieran ser mamás. Ahí es donde tenemos que parar y decir: ‘A ver, tienes que respetar la opinión y las creencias de todas las personas, si muchas mujeres no quieren tener hijos, por algo será’. Sabemos que hoy en el 2024 tener hijo no te hace ni más, ni menos mujer”.

Entrando a otro tema, el artista habla sobre el revuelo que causó en redes sociales al bailar con otro hombre en el reality de Univisión ¡Mira quién baila!, transmitido en México por las estrellas.

“Estamos viviendo un 2024 en el que ya no tiene que haber sorpresas. Y no es ninguna sorpresa que un hombre baile con otro hombre. Número uno, porque es un baile, número dos, porque no tiene nada de malo bailar, y número tres, porque no tiene nada de malo relacionarse con otra persona. Entones, el enseñar que tú puedes bailar con otro hombre no tiene ninguna bronca, porque al fin de cuentas, es un baile, no te estás besando, no estás haciendo más, sólo estás disfrutando, viendo a dos hombres con una fuerza masculina bailar. Y eso es lo que me gusta”.

“También creo que tenemos que estar bien conscientes de una cosa, no podemos cambiar la mentalidad de la gente. Aunque estemos en el 2004, en otra época, otro siglo, otras décadas, no podemos cambiar el chip de otras personas. Lo único que se está pidiendo es respeto. Tienes que respetar la forma de ser de la gente, su forma de relacionarse. Y no estoy hablando de una situación de género, estoy hablando también de situaciones de personas que tienen alguna discapacidad. En Ciudad de México, apenas hace unos años, empezaron las iniciativas de inclusión en modo de movilidad para discapacitados”.

“Apenas se implementaron rampas más adecuadas para personas discapacitadas. O sea, hay como muchas cosas de inclusión. Está increíble y está padrísimo que siga estando esa cosa. Obviamente, en el tema de inclusión, en cuanto a género y en cuanto a diversidad sexual, es lo mismo, tú no tienes porqué demeritar a alguien más por el simple hecho de estar, de que esa persona le gusten el mismo género. Creo que ante todo siempre debe prevalecer el respeto y saber que si esa persona que tienes enfrente le gusta tal o tal o tal y a ti no te afecta, pues adelante”.