¿La nueva canción de Nicki Nicole es para Peso Pluma? Todas las indirectas en la letra de “Ojos Verdes”

Fue en febrero pasado cuando Peso Pluma y Nicki Nicole protagonizaron una escandalosa ruptura sentimental. Esto después de que el intérprete fuera captado con otra mujer en Las Vegas, acción que provocó la molestia de la argentina, quien decidió anunciar su sentir en redes y dar a conocer el fin de su relación, gesto que estaría repitiendo con una serie de indirectas en su último lanzamiento.

Nicki Nicole lanzó un nuevo sencillo con supuesta dedicatoria especial para Peso Pluma

Aunque ambos se negaron a hablar públicamente de lo sucedido, la rapera sí dio a entender que había existido una infidelidad por parte de “Doble P”, por lo que esa habría sido la causa que su noviazgo no prosperara.

Por su parte, el cantante ignoró todas las críticas y se limitó a eliminar las fotografías que tenían juntos de sus redes sociales, confirmando que para él las cosas también estaban finalizadas. Desde entonces mucho se ha especulado en torno a los términos de su separación y surgió curiosidad por saber si alguno de los dos se animaría a contarlo alguna vez a través de sus canciones.

La primera en presuntamente dar este paso de sincerarse mediante la música fue Nicki Nicole, quien hace un par de días estrenó un nuevo sencillo que se dice, lleva dedicatoria especial a Peso Pluma. Las pruebas de estas suposiciones radicarían en la contundente letra de “Ojos Verdes”, nombre del sencillo.

Una de las estrofas más contundentes es la parte donde dice: “Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta”, pues internautas y fanáticos de ambos artistas consideraron que es una clara referencia a las interacciones que mostró “Doble P” al terminar con la rapera, ya que desde entonces se le ha visto viajando y disfrutando de exclusivos eventos.

El noviazgo de Nicky Nicole y Peso Pluma duró apenas un par de meses Instagram

Hasta el momento, Nicki se ha negado a entrar en detalles sobre estas suposiciones, mientras que Peso Pluma no ha accedido siquiera a volver a hablar de su exnovia.

La letra completa de “Ojos Verdes” de Nicki Nicole: ¿hay indirectas para “Doble P”?

Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas

Te arrepentís y te morís por verme

Pero baby, no me duele más

Se marchitaron las rosas, suerte encontrándome en otros ojos verdes

Yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas

Sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di

¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas

Te vas a arrepentir cuando me veas por ahí, vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara

Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta

Te duele que pa mí seas pasado y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas

No te deseo lo mejor porque ya me perdiste, pero que te vaya bien con lo que conseguiste

Ya te perdoné, pero no vuelvas, que a tu amor ya le cerré la puerta

Me dice la gente que te ves mal, no te hagas el inocente

Suerte encontrándome en otros ojos verdes.