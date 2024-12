La espeluznante coincidencia que marcó el destino de Sandra Reyes meses antes de su trágica muerte

Sandra Reyes, la querida actriz colombiana murió este 1ero de diciembre a los 49 años de edad. La noticia causó infinidad de reacciones tanto en el medio artístico como entre el público, especialmente debido a que se confirmó que su deceso fue consecuencia de la ardua batalla contra el cáncer de mama que llevaba un año librando.

Es por esto que se le rindieron diversos homenajes en los que se repasó parte de su trayectoria, incluyendo el último proyecto del que formó parte, mismo que habría fungido como una especie de premonición acerca de cómo terminaría su vida.

¿Sandra Reyes ‘predijo’ su muerte? La extraña coincidencia que anunció su partida

Además de los calurosos mensajes de despedida que se hicieron presentes en sus redes sociales y los mensajes que sus colegas le dedicaron, los fanáticos de Sandra Reyes se dieron a la tarea de recordar su trabajo final, ocasión que llegó justamente con la nueva versión de “Pedro el escamoso”, el cual llegó a la pantalla en 2024 y mostró la continuación de la historia que le dio fama mundial.

La querida actriz Sandra Reyes falleció este 1ero de diciembre Instagram

En uno de los episodios con los que concluyó esta telenovela, la actriz le contó a “Pedro” que sus días estaban contados, algo que más tarde se confirmaría que fue provocado por un diagnóstico positivo a cáncer.

“Es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos. Yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento y quiero vivir mis últimos días o meses de una manera normal. La verdad, no estoy tan tranquila. Es triste porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena desgastarse sufriendo por algo que no se puede cambiar”, fueron las palabras que pronunció el personaje de “la doctora Paula”, justo antes de morir a causa de un cáncer, tal como le pasó a Sandra Reyes en la vida real.