Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, conmovió al mundo con sus palabras: ‘Mi ángel, eres todo para mí’

Pasan los días y aún es complicado para familiares y fans de Liam Payne asimilar la realidad de su trágica muerte, ocurrida el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, cuando cayó desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.

Con la muerte de Liam Payne, uno de los nombres que comenzó a tener fuerte presencia en la prensa mundial fue el de la modelo e influencer Kate Cassidy, ya que ella fue una de las últimas personas en verlo con vida en el hotel.

Las desgarradoras palabras de la novia de Liam Payne

Luego de que el entorno familiar y los miembros de One Direction se expresaran en redes sociales con mensajes de dolor y despedida por la muerte trágica de Liam Payne, el público estaba pendiente de la declaración de su última novia.

‘Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida’, expresó la novia de Liam Payne en Instagram.

Usualmente, Kate y Liam usaban Snapchat para subir contenido juntos; pocas veces lo hacían por Instagram. Sin embargo, en esta ocasión, Kate Cassidy se pronunció primero en Instagram y continuó con sus desgarradoras palabras.

‘Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam’, fueron las palabras con las que Kate Cassidy rompió el silencio.

El último regalo que Kate Cassidy le dio a Liam Payne

48 horas antes de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy se despidió de él, tomó un avión y regresó a Estados Unidos para seguir trabajando. Pero antes de hacerlo, le dejó un peculiar regalo al cantante y lo compartió en redes sociales.

‘Compré esta almohada para cuello porque normalmente llevo la mía en el avión, pero se la dejé a Liam’, dijo Kate Cassidy, sin saber el trágico final que le esperaba a Liam Payne y que esa sería su última despedida.