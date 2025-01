¡Karime Pindter se arrepintió! Así pidió disculpas a Selena Gómez por criticarla por su peso

Karime Pindter ofreció una disculpa tras reflexionar sobre sus comentarios acerca del cuerpo y la apariencia de Selena Gómez . Con un mensaje lleno de autocrítica, muchos consideraron que mostró una postura madura y responsable al reconocer su error.

¿Qué dijo Karime Pindter sobre Selena Gómez?

La influencer había hecho su declaración en su podcast “Karime Kooler” que se transmitió en mayo del 2024. Sin embargo, los usuarios no la perdonaron y viralizaron el clip en donde revela que le molesta su apariencia, llamándola “fodongona”.

Esto dijo Karime Pindter sobre Selena Gómez

Fue así como en redes retomaron esta declaración y se lanzaron en su contra, pues actualmente la ex chica Disney fue criticada por Eugenio Derbez y otros famosos , debido a su papel en “Emilia Pérez”, una de las películas más polémicas.

Así se disculpó Karime Pindter con Selena Gómez

Entonces, Karime se percató de la molestia de sus seguidores y publicó un comunicado en YouTube para aclarar la situación.

“Esta semana se hizo viral un clip de un episodio del año pasado, de hace varios meses. Aunque el tema del capítulo fuera la moda, no me daba derecho a hacer los chistes tontos que escucharon. Yo he dicho que tomo “Ozempic” por mi resistencia a la insulina; tomarlo no es algo malo, pero sí es un error hacer un chiste sobre eso dirigido a otra persona”.

Este fue el comnicado que publicó Karime Pindter en su canal de YouTube. (Captura)

Finalmente, confesó que no sabía que Selena Gómez tiene lupus y aceptó que sus comentarios estuvieron “fuera de lugar”.

Y luego, concluyó con una reflexión sobre su experiencia en “La Casa de los Famosos”: “Los meses que pasé en LCDLFM me ayudaron a darme cuenta de lo mucho que pueden afectarnos las palabras y fueron muy importantes para mi madurez. Pido una disculpa”.