¿Cómo fue el segundo matrimonio de Irma Dorantes tras la muerte de Pedro Infante?

Irma Dorantes será recordada por sus actuaciones en diversas películas de la Época de Oro del cine mexicano, así como por haberse casado con Pedro Infante en medio de escándalos y acusaciones de bigamia por parte de María Luisa León, primera esposa del cantante, que ocasionaron que el matrimonio fuera anulado. Lamentablemente, el "Ídolo de México” falleció en un accidente aéreo en 1957 sin poder arreglar esta situación.

Esto dejó a Irma Dorantes en una situación complicada, pues no fue partícipe de la herencia de Pedro Infante debido al conflicto legal. Ella había dejado de trabajar cuatro años antes, cuando se casó con el actor, por lo que debió rehacer su vida tanto personal como profesional para sacar adelante a su hija Irmita, de dos años.

Irma comenzó a trabajar al poco tiempo, con la película “Pobres millonarios” como su vuelta a la pantalla grande. Fue así que su nombre comenzó nuevamente a sonar en el mundo del cine y conoció a Carlos Amador Martínez, un respetado productor de televisión que se convirtió en su segundo esposo.

IRMA DORANTES: ¿CÓMO FUE SU MATRIMONIO CON CARLOS AMADOR?

Sobre cómo se conocieron Carlos Amador e Irma Dorantes casi no hay detalles: sólo consta que se casaron oficialmente, aunque se desconoce cómo nació el amor entre ellos. Incluso, se rumoró que el matrimonio tuvo lugar dos meses después de que muriera Pedro Infante, aunque las fechas oficiales se desconocen.

De acuerdo con el libro de Irma “Así fue nuestro amor”, en donde la actriz detalla aspectos de su vida y anécdotas con Pedro Infante, su segundo matrimonio con Carlos Amador, quien le llevaba 12 años de diferencia, fue muy corto debido a los malos tratos que recibía, por lo que decidió divorciarse de él.

Tras la separación, la actriz ya no se volvió a casar y decidió dedicarse tanto a su hija como a su carrera artística, actitud que en la actualidad ha mantenido, pues en una entrevista para el programa “De primera mano” expresó su disgusto ante las preguntas sobre su vida amorosa: “¿Por qué siempre me preguntan eso? No me gusta. ¿Por qué hay que hacer una comparación?”, declaró.