Gustavo Adolfo Infante se le fue a la yugular a Yuri: “No aporta nada”

Hay rencores entre Yuri y Gustavo Adolfo Infante, quien ocupó su pódcast para irse a la yugular contra la cantante al afirmar que “no aporta nada”.

Las rencillas comenzaron en la pandemia, cuando Infante reveló que Yuri se contagió de Covid-19, algo que molestó a la artista y apareció en videos de redes sociales para desmentirlo.

Al parecer eso no se le ha olvidado a Yuri, pues, a decir de Alex Kaffie, en el tiempo que trabajó en “Sale el sol”, la indicación era no juntarlos: “Cuando se necesitaba hacer una cobertura de Yuri, su equipo decía ‘cualquier persona pero a este señor no lo quiero’.

La prueba de fuego para confirmar si los rencores habían quedado atrás ocurrió el lunes 31 de marzo, cuando Yuri visitó “Sale el sol” para promover su nuevo disco de regional mexicano...

No hubo encuentro entre Yuri y Gustavo Adolfo Infante, pues solo la entrevistaron Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

De acuerdo con Alex Kaffie, tal como lo dijo en su programa de YouTube ‘Sin losonja’, fue petición de Yuri aparecer en el programa ya cuando no estuviera Gustavo Adolfo Infante. “Hice investigaciones y ella lo exigió así. Yuriria Valenzuela Canseco mejor conocida como Yuri pidió que la entrevistaran cuando el señor estuviese fuera de ‘Sale el sol’ porque sigue con el encono... Ella que va predicando que debemos perdonar, no hay congruencia”.

Gustavo Adolfo Infante reaccionó contra Yuri.

El periodista contó que escuchó el programa de Alex Kaffie, a quien le agradeció por recordar los motivos por los que Yuri no lo quiere, pues ya lo había olvidado. Así que dijo:

“Que quede algo claro. No tengo ningún interés de entrevistar a Yuri, no me interesa, no tiene nada qué aportar. Se ha venido manejando lo de su adicción al sexo, el papiloma humano, y no tiene más. No saca nuevos éxitos, no pasa nada, la respeto como cantante pero también es una mujer muy agresiva”.

“Por ejemplo, como ha jodido a la comunidad gay siendo que son los que le dieron de comer cuando se hizo cristiana. La comunidad gay la ayudó y apoyó y después de eso les dio un portazo en la nariz hablando pestes de ellos”, reitero Gustavo Adolfo en su canal de YouTube.