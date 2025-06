Geraldine Bazán se desvive como mamá, admite errores pero celebra: “He aprendido a estar bien conmigo misma”

En un mundo donde los reflectores rara vez se apagan y la opinión pública puede ser implacable, Geraldine Bazán se ha mantenido firme. Actriz, madre y mujer trabajadora, hoy transita uno de los momentos más plenos de su vida.

Lejos de escándalos que tratan de involucrarla y con la mirada puesta en el crecimiento personal, Geraldine, quien ha prestado su talento a telenovelas como Corona de lágrimas, Por amar sin ley y Las hijas de la señora García ha convertido su historia en un testimonio de resiliencia y evolución.

“MIS HIJAS ESTÁN CRECIENDO DE LA MEJOR MANERA”

“Me siento en la mejor etapa de mi vida”, confiesa con una sonrisa que no esconde orgullo, sino gratitud. “Sé que vendrán otras épocas que quizás serán igual de buenas, pero me siento plena, segura, me siento bendecida, con salud, trabajando en lo que amo, con mis hijas creciendo de la mejor manera”. La maternidad, para Bazán, no ha sido sólo un rol, sino una fuente inagotable de inspiración. Al hablar de sus hijas, Elissa y Miranda, su tono se vuelve más íntimo.

“Me preguntaban qué sacrificios he hecho por mis hijas y lo único que te puedo decir es que cualquier sacrificio ha valido la pena”, expresó en entrevista con TVyNovelas.

Desde que se convirtió en madre, su perspectiva de la vida cambió. “Comienzas a ver todo desde los ojos de tus hijos. Ellas son mi prioridad, pero también tengo claro que van creciendo y que un día harán su propia vida. Por eso ahora las contengo, las apapacho, las disfruto”.

Uno de los mayores retos que ha enfrentado, confiesa, ha sido acompañar a Elissa en la adolescencia: “Es una etapa desafiante, pero también hermosa. Yo le digo: ‘Tú estás aprendiendo a vivir, y yo estoy aprendiendo a ser mamá de una adolescente’. Vamos de la mano. Habrá errores, pero lo importante es crecer juntas”.

“DESDE CHIQUITA HE TRABAJADO”

La actriz no sólo ha consolidado su carrera, sino también una vida sólida y digna para sus hijas, gracias a su esfuerzo. “Desde muy chiquita he trabajado. Me satisface que mis hijas puedan tener educación, un buen nivel de vida... pero también reconozco profundamente a las mujeres que sacan adelante a sus hijos lavando ajeno, vendiendo cosas, limpiando casas. Para todas ellas, todo mi respeto”.

En una época de transformación social, Bazán hace énfasis en el papel actual de la mujer. “Somos autosuficientes, nos preparamos para ser buenas mamás, amas de casa, trabajadoras. Hacemos todo perfectamente bien y necesitamos también el reconocimiento de la sociedad”, dijo a esta revista. Consciente del impacto que tiene como figura pública, busca predicar con el ejemplo.

“El ejemplo arrastra. Mis hijas han visto desde que nacieron que soy una mujer trabajadora, que tengo sueños y lucho por ellos. La maternidad es el regalo más bello de mi vida”.

Una de las formas en las que Geraldine transmite valores a sus hijas es a través de los viajes. Ha sido constante ver en redes sociales sus escapadas a destinos internacionales junto a Elissa y Miranda. “Si por mí fuera, les daría el mundo entero. Lo que esté a mi alcance lo haré para que ellas puedan disfrutar, vivir, conocer otras culturas. Porque eso también forma: abre la mente, enriquece el alma”.

“NO QUIERO SER UNA MADRE IDEALIZADA”

Más allá del lujo que algunos puedan suponer, Bazán defiende los viajes como una inversión emocional y formativa. “Viajar también es aprender, es convivir, es estar presentes. Son recuerdos que ellas llevarán toda la vida”. Hoy, Geraldine Bazán representa una figura de empoderamiento femenino que ha aprendido a navegar con gracia entre la fama, la maternidad y la opinión pública.

“No soy perfecta, pero la he llevado bastante bien. No quiero ser una madre idealizada, quiero ser una madre real, humana, que se equivoca pero también acierta. Eso también es un ejemplo para mis hijas”. La fortaleza que proyecta, asegura, no siempre fue evidente: “He aprendido a estar bien conmigo misma. He aprendido a no depender emocionalmente de nadie, y eso me da una libertad enorme. Estoy viviendo para mí, sin dejar de vivir para ellas”.