Galilea Montijo se confesó cómo nunca: “Me quedé con las ganas de tener una niña”

¡Como nunca! Galilea Montijo, la conductora del momento en la televisión mexicana por estar al frente del reality más visto (LCDLFM) y del matutino con mayor rating (HOY) abrió su corazón como pocas veces y contó detalles de su relación con el modelo español Isaac Moreno.

“Gali” confesó en entrevista con la revista Caras que se quedó con las ganas de tener una niña y que está decidida a cumplir ese anhelo junto a su novio, a quien le lleva ocho años, pero aclara que eso no es impedimento alguno para vivir su romance a plenitud.

La estrella de la televisión, quien ya es madre de un niño, ha expresado en varias ocasiones su deseo de agrandar la familia, y ahora parece que está más decidida que nunca.

En la entrevista, Montijo compartió su ilusión por la posibilidad de ser madre de nuevo, esta vez de una niña, al lado de su pareja, quien también es padre de un varón.

“A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, por eso hoy estamos viendo esta posibilidad”, dijo a Caras, la protagonista de su más reciente edición.

Galilea explicó que junto a Isaac están explorando todas las opciones para concebir de manera natural.

“Si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar, porque nos encantaría tener una niña”, confiesa la también actriz.

La relación de Montijo y Moreno ha sido muy comentada en los medios, y aunque mantienen muchos aspectos de su vida privada fuera del foco público, esta revelación demuestra el nivel de compromiso y seriedad que tienen en su relación.

Mientras continúa con sus proyectos profesionales, Galilea Montijo no descarta la posibilidad de que la maternidad vuelva a tocar su puerta.

“Me encantaría vernos con los tuyos, los míos y los nuestros”, dice, haciendo referencia a la familia que está dispuesta a formar con Isaac.

La ganadora de Big Brother y el español también hablaron sin tapujo sobre cómo sobrellevan las diferencias salariales entre ellos y la fama, dejando claro que la rivalidad no tiene cabida en su amor.

“Obviamente ella gana más que yo, pero yo también trabajo, hago mis campañas, e incluso también ayudo a mis padres”, comentó Moreno a Caras.