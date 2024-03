Galilea Montijo narró los desgarradores detalles de una relación tóxica que tuvo en el pasado: ‘Me amenazó'

Galilea Montijo Netas divinas los perturbadores detalles de la relación más tóxica que tuvo con uno de sus exnovios, el cual se obsesionó con ella de una forma enfermiza.

Amenazas, acoso y hasta una persecución a bordo de un automóvil formaron parte de las conductas que una persona tuvo con Galilea Montijo hace unos años. La famosa reconoció, incluso, que tuvo que recurrir a una medida desesperada para intentar ponerle un alto al violento comportamiento de su novio de aquel entonces.

¿Cómo fue la relación tóxica de Galilea Montijo que la tuvo en peligro durante varios meses? Este fue el impactante relato de la carismática conductora de Hoy que pronto se viralizó, ¡conoce los detalles!

GALILEA MONTIJO CONTÓ EL TERROR QUE VIVIÓ CON UN EXNOVIO QUE SE OBSESIONÓ CON ELLA

Una dinámica durante la transmisión de Netas divinas fue el pretexto perfecto para que Galilea Montijo hiciera una impactante revelación que sorprendió profundamente a sus compañeras: hace algunos años, la celebridad sostuvo una relación terriblemente tóxica de la que le costó mucho trabajo salir debido a la manipulación que su novio, un sujeto de origen extranjero, ejercía sobre ella.

“Tuve una relación muy tóxica, muy muy tóxica, yo quería salirme, pero él era demasiado de '¡No! ¡Si no eres mía no eres de nadie!’ ”, reveló Galilea, quien incluso tuvo que llegar al extremo de pedirle ayuda a su suegra: “Le tuve que hablar a su mamá porque su mamá era muy linda conmigo”, reconoció la conductora .

Incluso, contó Galilea Montijo, su exnovio la amenazó con quitarse la vida con un cuchillo si lo dejaba; afortunadamente, continuó la presentadora, su ex se regresó a su país al ver que ya no lograría nada con su conducta, aunque eso sí, no sin antes hacerla sentirse vulnerable:

“Me perseguía en un carro... ¡Ay no, no, no! Horrible, hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó", concluyó Galilea, quien recibió el apoyo de sus compañeras y sus fans luego de que diera a conocer este terrible episodio de su vida.