La peligrosa cirugía estética que puso en riesgo la vida de Fher, el cantante de Maná

Fher Olvera, vocalista y líder de Maná, ha mantenido hasta la fecha en total privacidad las cirugías estéticas a las que se ha sometido; sin embargo, en redes sociales se revivió un video de su pareja, Mónica Noguera, hablando de un difícil momento que pasó el cantante debido a una supuesta negligencia médica.

Hasta la fecha, y a pesar de que en efecto, los fans reconocen que hubo una época en que Fher lucía “irreconocible”, el cantante de Maná no se ha pronunciado públicamente al respecto sobre una presunta cirugía en el rostro que, reveló Mónica, por poco le cuesta la vida.

Mónica Noguera, quien se casó con Fher en el 2015 y vivió tres años con él, fue franca durante un programa de televisión emitido en el 2018, donde aseguró que el cantante estuvo a punto de morir desangrado, ¿qué dijo la conductora? Esta es la historia.

LA PELIGROSA CIRUGÍA ESTÉTICA QUE HABRÍA TENIDO A FHER EN PELIGRO DE MUERTE

En un video que se encuentra disponible en TikTok, un usuario de la red social rememora una entrevista que Mónica Noguera ofreció a Imagen Televisión y en donde habló sobre un peligroso procedimiento estético al que Fher Olvera se sometió.

“Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron tres cortes en la garganta”

“En el tiempo que estuvimos juntos, sí se sometió a una cirugía muy peligrosa. No debería haberse sometido a operaciones porque no necesitaba enfocarse en lo físico”, se le escucha decir a la conductora, quien además confirmó que Fher no había querido hablar de ese momento difícil: "Él no dijo nada pero ahorita me duele mucho porque Fher no lo necesita”, aseguró.

@radioarmonica #MónicaNoguera reveló que su ex pareja Fher, vocalista de Maná, no sólo se ha realizado múltiples #cirugías estéticas, sino que en una de éstas, estuvo a punto de perder la vida. ♬ Me Vale - Maná

¿Qué pasó durante la cirugía de Fher? De acuerdo con la versión de Mónica Noguera, Fher intentó operarse la papada y los ojos, pero algo salió mal: “Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron tres cortes en la garganta; se estaba desangrando”, recordó la conductora.