Facundo confiesa que sus hijas lo consideran misógino por ‘Jaime Duende’

Facundo se volvió famoso en la televisión mexicana gracias a su irreverencia y a sus personajes que salían en las diversas secciones del programa “Incógnito”, como el alcohólico “ Jaime Duende "; sin embargo, en una entrevista el conductor aseguró que su estilo de humor cambió debido a una importante razón.

En sus más recientes proyectos televisivos, se ha vuelto más que notorio el cambio de formato que Facundo ha querido darle a sus programas, alejándolos del humor ácido que los caracterizaba, así como algunas temáticas que ya habían sido criticadas, como el machismo, el alcoholismo y el racismo. ¿Qué hizo que Facundo cambiara su forma de hacer televisión?

FACUNDO CONFIESA QUE SUS DOS HIJAS LO CONSIDERAN MISÓGINO

En una entrevista para el programa “Netas Divinas” con motivo de su nuevo programa "¿Cuál es el bueno?”, por ejemplo, Facundo declaró que su programa sería diferente a los demás, incluso sin groserías, por una poderosa razón.

“Ya tengo que ser un buen ejemplo para ellos, antes no tenía hijos, entonces hacía estupideces” Facundo

“Ya no digo groserías, o sea, no hay encuerados. No hay racismo, no hay misoginia, no hay manchadez”, detalló Facundo sobre su nueva forma de conducir, y este cambio se debió a una razón muy poderosa:

“Está bien porque ya mis hijos ven mis programas, entonces ya tengo que ser un buen ejemplo para ellos, antes no tenía hijos, entonces hacía estupideces”, aseveró Facundo, quien, por ejemplo, detalló que sus hijas le recriminaron a “ Jaime Duende ”, uno de sus personajes más populares y controvertidos.

“Mis hijos me reclaman de mis programas pasados, se quedan para siempre. O sea, las discusiones con mis hijas terminan en: ‘por lo menos yo no vivo de un personaje misógino, golpeador, machista, racista, homofóbico’ ”, declaró el conductor, a la vez que aseveró que ya no estaba en edad de hacer las mismas “estupideces” de antes.

Las hijas de Facundo, aseguró el mismo presentador de televisión, están muy comprometidas con el movimiento feminista, y es por ello que él decidió hacer un cambio radical en sus programas, con temas alejados de la misoginia, el machismo y la discriminación que alguna vez popularizó.