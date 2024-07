Exhiben a Raúl Araiza y Adal Ramones por su ‘mala actitud’ con empleados de hotel, ¿qué hicieron?

Raúl Araiza y Adal Ramones están en la mira después de que un empleado de hotel los describiera como personas “agarradas” y “tacañas”. ¿Qué fue lo que dijo exactamente?

Resulta que Osvaldo, un hotelero con más de 20 años de carrera en categorías de lujo, compartió algunos secretillos con el youtuber Gusgri. Según Osvaldo, se ha topado con famosos como Paris Hilton, Bad Bunny, Raúl Araiza y Adal Ramones, pero mencionó que estos dos últimos tenían una ‘mala actitud’ con los empleados.

¿Por qué el empleado dijo que Adal Ramones y Raúl Araiza eran ‘apretados’?

Según Osvaldo, los empleados de un hotel “hacen de todo”, y cuando hacen hasta lo imposible para que los huéspedes pasen un rato agradable y tengan todo a la mano, lo mínimo que esperan es recibir una buena propina. Sin embargo, estos famosos nunca dieron ni un peso.

En la charla, Osvaldo contó una anécdota: “Los que no son propineros son Kikin Fonseca. Decía ‘sube mi maleta y tráeme’, y nada. Raúl Araiza, ese sí se la voló. Tenía un evento y no sé por qué me mandó tantas amenidades para sus invitados, pero eran como 20 habitaciones y por eso yo me tardé dos horas acomodando y viendo la lista que me dio, le digo: ‘señor Araiza, aquí están las llaves. Un placer atenderlo’ y me da la mano como si fuera el papa. No dio nada. Adal Ramones tampoco daba. Te veía y se hacía menso con su celular y se iba. Son bien agarrados”.

Pero ellos no fueron los únicos con mala actitud hacia los empleados. Osvaldo también contó que una vez Paris Hilton provocó que lo despidieran de un hotel porque había tocado sus cosas. “Paris Hilton, no sé si fue un 4 o no sé, pero me despidieron por esa razón. Se respeta la decisión, pero se me hizo algo ilógico”, relató.

Pero no todo es malo, pues Osvaldo destacó a otros famosos que eran muy atentos, humanos y hasta buena propina dejaban. Entre ellos, mencionó a Adrian Uribe, Jenni Rivera, Gloria Trevi, Lalo España y Joan Sebastián.