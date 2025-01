Eric del Castillo se disculpa con su hija por no apoyarla en su primer divorcio y recuerda el suyo

Un momento en vivo, transmitido por televisión, se convirtió en un momento íntimo en el que don Eric del Castillo se disculpó con su hija.

Ocurrió durante la sección “enfrentados” del programa “Sale el sol”, donde don Eric del Castillo y su hija Verónica, se sentaron frente a frente a decirse la verdad.

Además de hablar de temas como el éxito, surgió la pregunta de si el primer actor le había fallado como padre a la hermana de Kate del Castillo.

Verónica recordó: “Como cuando me divorcié, que yo quería que actuaras de una forma con mi ex, pero como tú eres bueno y todo misericordioso, actuaste de otra, y a veces, cuando queremos la paz, como tú, uno lo puede vivir como traición, y en realidad no lo es”.

Sin embargo, Verónica del Castillo no tiene rencor, y en contraste, le agradeció a su padre por todo: “Nunca me has fallado como papá, ni en lo emocional, ni en lo económico ni en lo espiritual, nunca me has fallado, eres el mejor papá. Yo sé que antes de nacer, te elegí".

Así que don Eric del Castillo aprovechó para abrir su corazón y disculparse.

“Gracias hija, perdóname si no te comprendí en tu primer divorcio. Es que soy enemigo de los divorcios, yo sufrí uno antes, yo tuve un matrimonio antes y el divorcio es terrible, y cuando lo ví en ti... todos tenemos errores, no nomás de una parte, sino del otro”.

Don Eric recordó a su primogénito: “Yo tengo mi hijo de mi primer matrimonio y no sabes lo que sufrí y por eso yo no recomiendo que la gente se divorcie, es terrible, por los hijos”.

Cabe señalar que la familia Del Castillo pasó las fiestas decembrinas en casa de Kate del Castillo en California, por lo que siguen alerta luego de que la actriz tuvo que evacuar su propiedad para resguardarse de los incendios masivos que perduran todavía en California.