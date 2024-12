En FOTOS: conmemoran a Rosita Pelayo con emotiva misa en su primer aniversario luctuoso

La actriz mexicana Rosita Pelayo murió el sábado 16 de diciembre de 2023 , a tan solo unos días de cumplir 65 años. Su partida, a los 64 años, dejó un profundo vacío en el mundo del espectáculo, conmocionando a todos con la triste noticia. Ahora, un año después de su fallecimiento, familiares y amigos se reunieron para realizar una emotiva misa en su honor para recordarla.

Nuestro fotógrafo de TVyNovelas, José Luis Ramos, acudió a la ceremonia y capturó algunas fotografías de la misa, así como a algunas de las celebridades que acudieron a dicha reunión. Entre ellas Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, y quien fue muy cercana a la actriz. Mira las imágenes a continuación:

Así fue la emotiva misa a Rosita Pelayo a un año de su muerte

Rosita Pelayo murió hace un año tras estar internada en el Hospital Obregón, en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX). La famosa de “Cachún cachún rara!” (1981), “La fea más bella” y “Mujer casos de la vida real” estaba luchando contra varias enfermedades, entre ellas, el cáncer de colon que le fue diagnosticado ese mismo año y que tuvo complicaciones provocándole metástasis y 3 tumores.

Asimismo, sufría de artritis y parestesia desde hace 30 años, aunque nunca dejó de trabajar. De hecho, estaba por participar en una producción sobre su vida con el nombre “A vuelta de ruedas”.

Una de las personas que acudieron a las exequias fue el actor Horacio Villalobos, uno de los amigos más cercanos de Rosita Pelayo y quien tuvo la oportunidad de comunicarse con ella en el hospital minutos antes de que muriera.

“Ella todavía reaccionaba porque con los ojos me contestaba, los parpadeaba. Tuve la suerte de aún encontrarla viva. Me quería despedir de ella, aunque no quería despedirme de ella porque yo quería que siguiera viviendo. Algo me decía: ‘tienes que ir’”, contó el actor a Fórmula Espectacular.