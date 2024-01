Emilio Osorio rompe el silencio sobre la relación de Karol Sevilla y Mario Bautista

¿Un amor real o una estrategia mediática? Emilio Osorio desata polémica al hablar de la autenticidad de la relación entre Karol Sevilla y Mario Bautista.

Finalmente, Emilio Osorio ha hablado sobre su opinión respecto a la relación entre su exnovia Karol Sevilla y el cantante Mario Bautista, abordando los señalamientos de aquellos que afirman que esta historia de amor es más una estrategia de publicidad que una realidad. ¿Qué fue lo que dijo el hijo de Niruka Marcos?

En una entrevista reciente con medios de comunicación, el exconcursante de ‘La Casa de los Famosos México’ se sinceró y terminó con la controversia, señalando que no le corresponde hablar sobre esa relación, ya que actualmente está feliz con su novia Leslie Gallardo.

“La realidad es que si es genuino o no, como dice la gente, es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si está con Mario Bautista ahorita, está bien, se le ve bien y yo confío en eso. Si de pronto no fue o ya no estuvo, también está bien. Por esto tampoco peleé mucho, vi que se hicieron comentarios, yo sigo subiendo fotos con la persona que ahorita me trae pende**, ojalá así sea siempre”, sentenció el hijo de Juan Osorio.

Emilio Osorio tambipen expresó su opinión sobre Mario Bautista, afirmando que le gusta su música y que le parece una buena persona. Frente a los medios, el amigo de Wendy Guevara dijo: “Yo no noto ningún rose (...) Yo lo respeto mucho como artista”.

Emilio Osorio y Leslie Gallardo confirmaron su relación. (Instagram @emilio.marcos)

¿Por qué Emilio Osorio y Karol Sevilla terminaron?

Sobre el motivo de su ruptura con Karol Sevilla, Emilio Osorio señaló que su relación de aproximadamente 3 años ya no funcionaba, especialmente después de su participación en ‘La Casa de los Famosos’, donde admitió extrañar a su entonces pareja.

“De mi lado no me toca decir más que yo disfruté de la etapa. Mientras yo estaba dentro de la casa yo disfruté de mi relación y hasta la presumí. Cuando me salí me di cuenta de cómo estaban las cosas y también, pues, como que tomé partido sobre lo que estaba pasando. Ya no me sentía cómodo; ella tampoco. Entonces se termina. Terminó bien, desde mi punto de vista”.

¿Quién es Leslie Gallardo, la nueva novia de Emilio Osorio?

Leslie Gallardo es la actual pareja de Emilio Osorio, y confirmaron su relación con un video que se volvió viral, mostrándose cariñosos. Posteriormente, ambos han compartido fotos en Instagram demostrando su afecto. La reconocida modelo de OnlyFans participó en el reality ‘Acapulco Shore’ durante la quinta temporada y desde entonces ha ganado gran notoriedad en el medio.

Leslie Gallardo es una modelo en ascenso. (Instagram @_lesliegallardo)

Gallardo, nacida en Guanajuato y con 23 años de edad, ha superado el millón de seguidores en Instagram a una corta edad, captando la atención del público, especialmente ahora que mantiene una relación nada discreta con Emilio.