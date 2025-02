Elaine Haro actúa en “Me atrevo a amarte”, pero defiende de las críticas su faceta como cantante

La actriz y cantante asegura que las críticas se le resbalan y nos comparte todo lo que ha hecho para llegar a donde está ahora

Con una extraordinaria oportunidad en la telenovela Me atrevo a amarte, Elaine Haro demuestra sus tablas actorales y asegura que estar rodeada de gente con tanta experiencia es como seguir estudiando.

“Estar por primera vez en una producción de Salvador Mejía, de quien soy fan, me emociona; para mí es como seguir yendo a la escuela, cada día de trabajo es llegar a aprenderle a todos, un privilegio que pocos tienen”.

Aunque la actuación es algo que la apasiona y desea seguir haciendo una gran carrera, Haro no suelta la música, pues es otra de sus pasiones.

“La música es algo de mi ser, me encanta y a la par de las grabaciones voy a estar sacando canciones, colaboraciones, muchas cosas, no lo voy a dejar, es parte de mí, es parte de mi historia y de mi vida y me veo en unos años como cantante en conciertos y también en la actuación... Me he preparado para eso, aunque quizá al público a veces le cuesta un poquito entenderlo”.

En este sentido, Elaine hace caso omiso a malos comentarios y se enfoca en seguir demostrando por qué se le dan las oportunidades.

“Sí recibo muchas críticas de que: ‘primero actriz, ahora quieres ser cantante’, porque obviamente la gente me reconoce más como actriz, pero es que llevo toda una vida haciendo esto y es así como inician los grandes artistas, los grandes son los que están preparados para saber hacer de todo y yo soy una persona muy agradecida con el trabajo, el trabajo que me llegue lo voy a hacer con mucho amor y mucho respeto”.

La actriz, a quien hemos visto en La mexicana y el güero, Gloria Trevi: ellas soy yo y Golpe de suerte, por mencionar algunos de sus trabajos, asegura que una de las cosas más importantes es creer en uno mismo.

“Me atrevo a amarte” llegará a la televisión en febrero de 2025. (Televisa Espectáculos/José Luis Ramos)

La meta se está cumpliendo y así recuerda Elaine cómo comenzó este largo camino.

“Con lo primero que yo empecé fue con el canto, desde niña mis papás me vieron intentando cantar, me metieron a clases de canto y ahí fue como me desarrollé, a partir de ahí empecé como modelo y después como actriz de comerciales y luego ya en el teatro, todo se fue dando de una manera tan natural que podría decir que estaba destinado a ser, más grandecita dije: ‘Me gusta esto y me quiero dedicar a full a esto’”.

La cantante está dispuesta a seguir triunfando, derrumbando cuanto obstáculo se ponga en su camino. “Yo no veo límites, veo oportunidades, aunque sea difícil, el tema de la música es muy caro, cuando eres artista independiente y, apenas estás iniciando, no ganas nada y la gente piensa que eres millonario, no es cierto, el mismo artista es el que se reinvierte y es muy caro producir, entonces es mucho amor a lo que uno se dedica”.