El exmaquillista de Silvia Pinal rompió el silencio sobre las acusaciones de robo: así se defendió

¡El escándalo sobre la herencia de Silvia Pinal no acaba! Ahora, el ex maquillista de la difunta actriz, Erick Cerón, fue señalado de “robar” las joyas de la Diva, armando un escándalo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, él decidió romper el silencio y explicó qué fue lo que pasó.

Ayer te dimos a conocer en TVyNovelas cómo fue que el lujoso collar que doña Silvia apareció , según la periodista Inés Moreno.

La comunicadora dijo en su canal de YouTube que Cerón se tomó varias fotos de las joyas con el objetivo de venderlas para saldar sus deudas económicas.

¿Qué dijo Erick Cerón, exmaquillista de Silvia Pinal, sobre el supuesto robo del collar?

Pero tras las fuertes afirmaciones, el extrabajador de la primera actriz se defendió.

“El error fue haberme tomado esa foto. Porque esa foto me la tomé en un evento que iba con la señora (Pinal) y que yo la había ido a arreglar”, comentó en De primera mano.

Explicó que la instantánea fue hace 15 años y no entiende por qué lo acusan de haberse robado las joyas.

Asimismo, admitió que teme por represalias legales en su contra por parte de la familia . “Estoy asustado, yo nada más me dedicaba a trabajar, no era de que yo me quedara a convivir con ellos, a excepción de sus cumpleaños”.

¿Por qué Erick Cerón tiene dos vestidos de Silvia Pinal?

El exmaquillista de Silvia Pinal aceptó que sí tiene dos vestuarios de la Diva del Cine de Oro Mexicano, pero que no los robó, pues estaban a punto de tirarlas a la basura.

Y luego recalcó: “Yo sé, nunca lo he hecho y nunca lo haré porque afortunadamente vivo tranquilamente. El Monte de Piedad (en donde se cree que empeñó las joyas) tiene un registro. Te piden registrarte; para empeñar algo, te piden identificación. No entiendo cómo dicen que yo fui a empeñar, no hay manera”.

Se dice que el costo de este lujoso collar es de alrededor de 2.5 millones de dólares. Y te recordamos que estas joyas, así como otros cuadros que pertenecían a doña Silvia.