El escalofriante relato de una famosa reina de belleza que sufrió un accidente y quedó con varias quemaduras

La reconocida Debbie Aflalo, modelo y diseñadora de modas que ostentó el título de Miss República Dominicana 2021, reveló este martes a través de sus redes sociales un escalofriante relato sobre el accidente que casi le cuesta la vida. La reina de belleza explicó cómo sobrevivió a una explosión que involucró una olla de presión, lo cual le provocó quemaduras en varias partes de su cuerpo, incluyendo su rostro, pecho, brazos y abdomen.

Debbie relató que el accidente ocurrió cuando estaba utilizando una olla de presión en su cocina. “El aro de silicón de la tapa salió volando en el momento de la explosión”, explicó. Esto hizo que el agua hirviendo del interior le cayera directamente en su cuerpo, causándole quemaduras de primer y segundo grado. A pesar de la gravedad del incidente, Aflalo señaló que no sufrió marcas visibles en el rostro.

La ex reina de belleza, visiblemente emocionada, expresó su agradecimiento por haber sobrevivido: “Gracias a las oraciones de mi madre y la protección divina, hoy puedo contar esta historia”. Según comentó, el accidente podría haber sido fatal si la tapa de la olla hubiera salido disparada completamente, lo que, afortunadamente, no ocurrió.

Advertencia y consejos tras el accidente

En su testimonio, Debbie Aflalo no solo compartió los detalles de su experiencia traumática, sino que también hizo un llamado de conciencia a quienes usan este tipo de utensilios en casa. La modelo instó a sus seguidores a tener cuidado al usar ollas de presión, sugiriendo incluso que se evite su uso si es posible.

“Es muy peligroso. Yo no lo sabía y me enteré después que me pasó esto”, señaló la modelo. Además, aconsejó que si se decide seguir utilizándolas, es fundamental salir de la cocina mientras la olla está en funcionamiento, y dejarla reposar hasta que esté completamente fría antes de manipularla.

Impacto en redes sociales

El video de Aflalo rápidamente se volvió viral, generando una gran cantidad de comentarios y apoyo por parte de sus seguidores. Muchos de ellos agradecieron su valentía por compartir su historia y crear conciencia sobre los peligros asociados con el uso de ollas de presión. Además, algunos usuarios compartieron sus propias experiencias con accidentes similares, confirmando la frecuencia con la que ocurren este tipo de incidentes.

Debbie también reveló que las enfermeras del hospital donde fue atendida le comentaron que es común recibir pacientes con quemaduras por accidentes con ollas de presión. De hecho, le mencionaron que atienden hasta cinco o seis casos diarios relacionados con estos peligrosos aparatos.

Este incidente ha generado una conversación más amplia sobre la seguridad en la cocina, y muchos seguidores de la modelo se han unido a la discusión, reflexionando sobre las precauciones necesarias al usar herramientas de cocina que, si no se manejan adecuadamente, pueden ser muy peligrosas.