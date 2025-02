El drama que vive Michael Mejía, el ganador del Lamborghini de Shakira ¿premio o castigo?

Michael Mejía fue el elegido por Shakira entre millones de fanáticos con residencia en Estados Unidos para regalarle su lujoso auto Lamborghini el pasado 6 de diciembre, en una rifa pública. Tras coronarse el flamante campeón, el también colombiano cobró reconocimiento y llegada internacional; sin embargo, no todo es color de rosa detrás de este premio.

El artista estuvo en entrevista con NTN24 y habló del drama que ahora vive a nivel económico, pues hay que sostener un Lamborghini. Muy alegre por este regalo de Shakira y de la vida misma, Michael Mejía, relató que los costos de traspaso y de seguro, superaron los 95 mil dólares.

Shakira le ayudó a Michael Mejía a cubrir los gastos de traspaso y seguro

No cabe duda que el regalo de un Lamborghini es una especie de bendición; pero, todo depende desde qué lupa se miré. Para Michael Mejía, un joven artista colombiano que tuvo una niñez dura en su natal colombia, hoy goza de reconocimiento gracias a su talento y el favor de Shakira; sin embargo, ahora deberá mantener el lujoso auto o tomar una decisión con él.

‘Yo llegué hace unos días a Miami y estamos en el proceso legal del cambio de nombre. El seguro que es super caro. Shakira medio 90 mil dólares para pagar estos impuestos que están al tope, de he hecho me toca sacar un poquito del bolsillo para pagarlo porque es muy costoso. Entre impuestos y seguros, todo me costó 95 mil dólares. El seguro está pago por 6 meses. ¡Se excedió un poquito!’, expresó el ganador.

Michael Mejía reconoce el valor que tiene este auto

El Lamborghini que rifó Shakira y que hoy es de Michael Mejía, marcó la vida del artista en crecimiento y pese a que sabe que deberá trabajar y esforzarse mucho para sostener los gastos de este lujoso, también reconoce a quién perteneció y el valor que cobra, pues es un auto personalizado por la cantante colombiana.

‘El carro tiene un valor de unos 230 mil dólares, ella lo diseñó y eso tiene un costo. Y no sólo eso, la energía que tiene el auto es la energía de una de las artistas más icónicas de Latinoamérica… con otras leyendas’, indicó Michel Mejía y agregó que este auto significa mucho para él porque fue Shakira quién lo eligió como el nuevo dueño.