Daniel Bisogno ya salió del hospital después de su trasplante y le dedicó un emotivo mensaje a su donador de hígado

A una semana de haber sido intervenido quirúrgicamente, Daniel Bisogno ya fue dado de alta y recibió el visto bueno de los médicos para poder volver a su hogar. Este momento causó gran alegría entre la familia y compañeros de trabajo del presentador, quienes durante los últimos días estuvieron al pendiente de su evolución y cualquier cosa que pudiera necesitar tras el trasplante de hígado que recibió.

Daniel Bisogno le agradeció al donador que hizo posible su trasplante

A través de un video grabado especialmente para la audiencia que ha estado monitoreando su estado de salud, Daniel confirmó que todo salió de maravilla en su operación y está a punto de volver a casa para recuperarse ahí. No sin antes agradecer por el apoyo, los buenos pensamientos y los esfuerzos que se hicieron para recabar los donadores solicitados por el nosocomio en el que estuvo ingresado.

Asimismo, quiso resaltar lo inmensamente feliz que está de poder seguir con su vida, algo que sin duda no habría sido posible sin la persona que le donó el hígado, a quien aunque no conoce por temas de seguridad y confidencialidad, enalteció por esta labor tan valiosa.

“Gracias a todos por el apoyo, logramos salir adelante con esta situación tan delicada. Me dieron de alta, y como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual, benditamente, donde quiera que esté ese ángel que me salvo la vida, se lo voy a agradecer infinitamente. Gracias de todo corazón”, señaló el presentador, que en los últimos meses ha atravesado importantes problemas de salud, al grado de que pasó varios días hospitalizado y completamente inconsciente.

Daniel Bisogno ya fue dado de alta Instagram

¿Cuándo regresará Daniel Bisogno a Ventaneado?

Por el momento, “el Muñeco” se enfocará plenamente en su recuperación, por lo que no volverá al programa del que es titular inmediatamente, sino que se concentrará en reponerse al 100% para así retomar de lleno sus actividades. En este lapso, Daniel contará con la compañía, amor y cuidados de sus personas más especiales, incluyendo a Michaela, su hija, quien lo visitó poco después de salir del quirófano y le alegró el día con su llegada.