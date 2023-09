La cruda realidad que enfrenta Cynthia Klitbo, actriz de Minas de Pasión: ‘Me quiebro’

A inicios del mes de agosto, Cynthia Klitbo encendió las alarmas de sus seguidores al revelar que estaba en el hospital debido a un problema de salud que le causó fuertes dolores de estómago por varios meses. Ahora, tras el tratamiento, la actriz sigue cansada, pero dispuesta a retomar sus labores.

Cynthia Klitbo , de 56 años y a quien actualmente puedes ver en “Minas de Pasión”, producción que forma parte de la barra vespertina de telenovelas en Las Estrellas, compartió un video en sus redes sociales donde aparece desde el hospital para contar sus padecimientos:

“Tres meses grave del estómago, finalmente me sacaron pólipos hoy de mi intestino, los van a revisar, bendito sea Dios caí en manos de una gran doctora”, comunicó Cynthia Klitbo a sus seguidores en la grabación. Ahora, casi un mes después de su operación, la actriz habló en exclusiva para TVyNovelas y nos contó cómo sobrellevó este serio problema de salud.

“DIJERON QUE PROBABLEMENTE SE TRATABA DE UN TUMOR”

En la entrevista para TVyNovelas que puedes leer en la edición de esta semana, Cynthia Klitbo narró los difíciles momentos que pasó cuando los médicos le advirtieron que los fuertes dolores que padecía en el estómago podrían ser debido a un cáncer, probabilidad que la hizo entrar en pánico.

“Cuando los doctores vieron mis antígenos dijeron que probablemente se trataba de un tumor, pero luego que no. Me hicieron una colonoscopía, y fue cuando dieron con los pólipos que me ocasionaban esos síntomas”, narró la actriz, quien aceptó que la experiencia le dejó una importante lección: no descuidar la salud.

“Ya no le hagan como le hacemos siempre, que uno se la pasa curando a toda la familia, pero deja de lado los achaques que luego no son achaques, sino enfermedades delicadas”, fue el mensaje de Klitbo, quien recalcó la importancia de prestarle atención a las señales que el cuerpo emite cuando algo no anda bien.

UN LARGO CAMINO

Afortunadamente, la cirugía para extraerle los pólipos intestinales a Cynthia Klitbo fue todo un éxito; sin embargo, la batalla aún no ha llegado a su fin, pues la actriz todavía no se siente al 100.

“Todavía no estoy completamente recuperada, ahorita, por ejemplo, me quiero acostar porque me siento mareada, pero sí estuve bastante grave del estómago, entonces, entre escena y escena (de ‘Minas de Pasión’) me relajo un tantito”, detalló.

Cynthia Klitbo detalló, finalmente, que también contó con la protección de San Benito para salir bien librada de este problema de salud que, si bien le sacó un buen susto, al final se pudo resolver porque fue detectado a tiempo.