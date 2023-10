Cuando Gloria Trevi y Niurka rompieron en llanto en pleno concierto: esto es lo que ocurrió

Desde hace varios años, Niurka Marcos

Fue en un concierto de Gloria Trevi celebrado a inicios de año en Mérida, Yucatán, que los asistentes fueron testigos de la gran relación que ambas famosas comparten, y es que Niurka fue la invitada especial de la cantante, e incluso estuvo en primera fila.

No contenta con ello, Gloria Trevi no dudó en subir al escenario a Niurka para dedicarle unas emotivas palabras que hicieron que ambas rompieran en llanto en pleno concierto, ¡revive este enternecedor momento!

“ELLA CREYÓ EN MÍ, ME PUSO SU HOMBRO": EL EMOTIVO MENSAJE DE GLORIA TREVI PARA NIURKA QUE LAS HIZO LLORAR

Es importante recordar que, a raíz del escándalo del llamado “Clan Trevi-Andrade”, Gloria Trevi fue víctima de toda clase de ataques, y Niurka fue una de las pocas celebridades que realmente la apoyaron.

“En la fiesta con la raza de Mérida, aquí está mi amiga personal Niurka Marcos”, señaló Gloria Trevi al invitar a Niurka a subir al escenario con ella. No contenta con eso, la regiomontana se deshizo en halagos para la vedette :

“Yo la quiero mucho, porque cuando yo estaba en un hoyo negro y mucha gente pensaba que no me iba a levantar, ella creyó en mí, me puso su hombro, dio la cara, cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme, te amo”, dijo Gloria Trevi .

Las palabras enternecieron a las celebridades a tal punto que ambas rompieron a llorar en pleno escenario, mientras los asistentes al concierto aplaudieron y les gritaron porras a Niurka y a Gloria Trevi.

Niurka, por su parte, sólo atinó a decir: “Sólo quiero pedirle a la vida que tengamos Gloria longevita, ¡te necesitamos! ¡Te amo!”

Este inolvidable momento se viralizó ampliamente por varios días, demostrando que, en efecto, Niurka y Gloria Trevi se apoyan en las buenas y en las malas.