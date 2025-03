Cruz Martínez despide a su aún suegro: Murió el papá de Alicia Villarreal y le dedica mensaje

Mientras avanza el caso de Alicia Villarreal tras denunciarlo por actos violentos, Cruz Martínez aprovechó el momento de luto para refrendar su cariño por su aún suegro.

Y es que este viernes 28 de febrero se confirmó la muerte de don Víctor Villarreal a los 77 años tras haber sido hospitalizado. La cantante ha expresado su dolor a través de fotografías del recuerdo.

En tanto, Cruz Martínez dedicó un mensaje publicado en sus historias de Instagram.

“Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del Señor; él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así”.

El aún esposo de Alicia Villarreal compartió:

“Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos. Pero me quedo con los recuerdos que ahora inhundan mis ojos y me dejan con la consciencia en paz. Descanse en paz suegro”.

Cruz Martínez despide al papá de Alicia Villarreal

Cruz Martínez niega violencia

Además del mensaje para el padre de Alicia Villarreal, Cruz Martínez publicó un video con imágenes donde aparece con sus hijos.

“Mi verdad. Los defenderé hasta mi último respiro”, escribió junto al clip, un claro mensaje de que él ha sido un buen padre.

Cabe mencionar que Cruz ya había refrendado su postura de que la supuesta violencia por la que fue denunciado por Alicia, es mentira.

“Estoy bien. Ya saben que todo es una mentira, todo es una mentira”, dijo a POSTA el productor al salir de un restaurante junto a sus hijos, Estéfano y Angelo.

¿Cómo va el caso de la denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez?

Alicia Villarreal demandó a su aún marido, Cruz Martínez, luego de hacer la señal de auxilio en pleno concierto en Michoacán. La intérprete de “Ay, papacito” ratificó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres la semana pasada y en su primera declaración dijo que llegará “hasta las últimas consecuencias” para buscar justicia.

Sin embargo, su equipo legal subrayó que, por el momento, la “Güera consentida” no ofrecerá más detalles sobre la situación hasta que las autoridades lo permitan.