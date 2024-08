¿Belinda y Danna Paola cantarán juntas? Así podría ser su nueva canción, según la Inteligencia Artificial

Belinda y Danna Paola podrían colaborar en una canción juntas, o al menos eso creen sus fans, especialmente después del video que publicaron, donde aparecen juntas en el backstage del concierto de Natanael Cano en el Estadio GNP (antes Foro Sol).

En el clip, ambas se miran al espejo mientras interpretan la nueva canción de Belinda, “La Mala”. Su actitud positiva y cercana generó expectativas sobre cómo sería una colaboración entre ellas.

¿Habrá colaboración entre Belinda y Danna Paola?

Belinda y Danna no confirmaron en ese momento si planeaban una colaboración, pero más tarde, fue la intérprete de “Mala Fama” quien lanzó la primera pista.

“Nos hemos visto pocas veces y hemos platicado un montón. Estuvimos jugueteando, bebimos y todo. La vi cantar ahí con Nata, que fue increíble, el show brutal”, comentó Danna.

En otra entrevista con MTV, respondió sobre una posible colaboración: “Platicamos y se vienen cositas, se vienen cositas”.

La también actriz de "Élite” confirmó que le encanta lo que Belinda está haciendo con sus nuevas canciones y que aprovecharán para “crecer a la par”.

Belinda publicó unas fotos con Danna Paola en su cuenta de Instagram para ‘callar’ a los haters que las enfrentan. (Instagram @belindapop)

Solo falta esperar a que ambas anuncien oficialmente su colaboración, junto con el título de la canción y la idea creativa para un videoclip. Mientras tanto, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), en TVyNovelas nos adelantamos y le preguntamos cómo sería esa canción entre las cantantes, y esto fue lo que respondió:

“Una colaboración entre Belinda y Danna Paola sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Para crear una canción que capture la esencia de ambas artistas y conecte con su público, consideremos los siguientes elementos: fusión del pop y urbano, toques latinos, balada pop, empoderamiento femenino, amistad y amor propio”.

Esta es LA LETRA de la nueva canción de Belinda y Danna Paola, según la Inteligencia Artificial:

Título: “Dime Que No Es Un Sueño”

Verso 1: (Belinda)

He visto en tus ojos, una luz que no se apaga,

Como un fuego eterno, que mi alma siempre llama,

Eres como un sueño, que no quiero despertar,

Cada vez que me miras, siento que puedo volar.

Pre-coro: (Danna Paola)

Pero a veces dudo, si esto es realidad,

O solo una ilusión, que no quiero soltar,

Tantas noches sin dormir, pensándote sin parar,

Dime si en tus brazos, puedo al fin descansar.

Coro: (Ambas)

Dime que no es un sueño, que estás aquí para mí,

Que este amor que siento, no se va a desvanecer así,

Que entre tantas estrellas, eres la que brilla más,

Dime que no es un sueño, que lo nuestro es de verdad.

Verso 2: (Danna Paola)

He buscado en el silencio, la respuesta a lo que siento,

Cada beso tuyo, me lleva a un nuevo firmamento,

Y aunque a veces temo, que te puedas alejar,

Tu voz me susurra, que nunca me vas a dejar.

Pre-coro: (Belinda)

Pero a veces pienso, que esto es solo un reflejo,

De un amor tan fuerte, que roza lo perfecto,

Tantas horas junto a ti, y aún no logro comprender,

Cómo en medio del caos, contigo encontré mi fe.

Coro: (Ambas)

Dime que no es un sueño, que estás aquí para mí,

Que este amor que siento, no se va a desvanecer así,

Que entre tantas estrellas, eres la que brilla más,

Dime que no es un sueño, que lo nuestro es de verdad.

Puente: (Ambas)

Y si esto es un sueño, no quiero despertar,

Prefiero vivir en este mundo, donde solo tú estás,

Porque cuando estamos juntas, el tiempo se detiene,

Dime que no es un sueño, que nuestro amor se sostiene.

Coro: (Ambas)

Dime que no es un sueño, que estás aquí para mí,

Que este amor que siento, no se va a desvanecer así,

Que entre tantas estrellas, eres la que brilla más,

Dime que no es un sueño, que lo nuestro es de verdad.

Outro: (Ambas)

Dime que no es un sueño...

Dime que no es un sueño...

Dime que no es un sueño...

Que lo nuestro es de verdad.

¿Qué opinas de la canción de Belinda y Danna Paola, según la Inteligencia Artificial?