Bárbara Torres sufrió una tremenda caída en ‘MasterChef Celebrity México’ y así reaccionó: VIDEO

Bárbara Torres sufrió un aparatoso accidente en MasterChef Celebrity, cuando al entrar a la cocina junto con sus compañeros, se tropezó con un escalón y terminó en el suelo.

Durante el segundo episodio de la más reciente temporada, los participantes entraron al foro para posicionarse frente a los jueces, sin embargo, un paso en falso provocó que la actriz y comediante terminara tropezando frente a todos.

“Estamos entrando de regreso y de repente Bárbara Torres dice ‘no voy a dejar que brillen’ y que se nos va de nariz, literal”, dijo el conductor Carlos Quirarte.

¿Cómo reaccionó Bárbara Torres?

Tras la caída de Bárbara Torres, sus compañeros se acercaron para ayudarla a levantarse y asegurarse de que estuviera bien, mientras los jueces veían sorprendidos y divertidos la situación.

Afortunadamente solo se trató de un susto, y la intérprete argentina se levantó rápidamente mientras contenía la risa, sin sufrir daños por este pequeño contratiempo.

Según explicó Bárbara, se tropezó con el escalón debido a que no se ve, no está marcado ni delimitado y es del mismo color del piso, por lo que es fácil no verlo o dimensionarlo: “Te digo lo que pasa, que hay un escalón, aparte, es del mismo color del piso”, dijo entre risas.

“Traemos la fiesta a todo lo que da, ¿verdad, Bárbara?”, bromeó el actor Luis Fernando Peña.

Así reaccionaron las redes sociales a la caída de Bárbara Torres

El momento quedó captado y formó parte del comienzo del episodio, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

“Y de repente Bárbara estaba en el suelo”; “Bárbara y su entrada triunfal”; “Morí de risa”; “De repente al suelo!”; “Me reí fuerte jajajaja”; “@barbaratorresmx fue una caída de la suerte porque ganaste el reto!!! Felicidades”; “Excelsa porfavorrrrrr”; “Ahí viene el que te gusta! Actúa normal!!”; “Y el chef Poncho burlándose jajaja”, fueron algunos comentarios.

Por su parte, Bárbara Torres compartió el momento exacto de su caída a través de sus historias de Instagram, donde escribió: “Así mi entrada jajaja”.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Al inicio de MasterChef Celebrity 2025 los participantes están ordenados en equipo, pero con el avance de la competencia, estas formaciones se van a modificar.