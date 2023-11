Bárbara de Regil criticó a Luis Miguel por su actitud en un concierto, ¿qué dijo?

La llegada de Luis Miguel a la Arena Ciudad de México no sólo convocó a sus fans más entusiastas, sino también a celebridades como Leticia Calderón, quien asistió al concierto con su hijo menor , y Bárbara de Regil, quien rápidamente desató controversia entre los internautas al criticar la actitud de “El Sol” con su público.

Por si eso fuera poco, Bárbara de Regil aceptó que asistió al concierto de Luis Miguel sin ser muy fan del cantante, lo que también le generó varios comentarios negativos en Internet, pues varios usuarios recordaron que miles de fans se quedaron sin boletos para ver a su artista favorito.

LA ACTITUD DE LUIS MIGUEL QUE NO LE AGRADÓ A BÁRBARA DE REGIL

Luego del concierto de Luis Miguel, Bárbara de Regil opinó sobre el show del cantante, y no dudó en criticar el hecho de que “El Sol” no hubiera interactuado con su público a lo largo de la velada a pesar de que los fans le demostraron su cariño de varias maneras:

“No dijo ni buenas noches, hola, gracias... no dijo nada, ni una sola palabra; y sí se siente raro”, consideró la actriz.

Bárbara de Regil no vio con buenos ojos la falta de comunicación de Luis Miguel con sus fans, considerando los sacrificios que hicieron muchas personas para disfrutar de sus canciones en vivo:

“Yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista, que tiene un montón de público que lo ama, no diga ‘gracias’ ”, señaló Bárbara .

BÁRBARA DE REGIL NO ES FAN, PERO FUE AL CONCIERTO DE LUIS MIGUEL POR ESTA RAZÓN

Las críticas para Bárbara de Regil no tardaron en llegar, sobre todo porque la actriz reveló que no es fan de Luis Miguel; a pesar de ello, fue al concierto sólo para acompañar a su esposo, Fernando Schoenwald, quien sí admira a “El Sol”.

“No soy fan, a mí no me llama su música. La canto, me sé algunas canciones y cool, fui porque a Fer le gusta”, aseguró.