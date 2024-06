Ángela Aguilar fue captada en el concierto de Christian Nodal: VIDEO

A pesar de sus intentos por esquivar cualquier cuestionamiento al respecto, las especulaciones sobre una relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se han hecho cada vez más fuertes. Algunas de las señales que delatarían su inminente amorío, son las coincidencias que han aparecido en sus redes sociales, empezando por un collar que presuntamente comparten y el encuentro que habrían tenido en Roma hace unos días.

A estas pruebas se les suma el primer concierto de Nodal en el Auditorio Nacional, recinto en el que se presentó el domingo pasado y al que Ángela lo habría acompañado detrás de bambalinas.

Captan a Angela Aguilar en el concierto de Christian Nodal

En medio de la controversia que ocasionó el rumor de que Christian Nodal y Ángela Aguilar tienen un romance, sus fanáticos han buscado desesperadamente algo que los delate y ponga en evidencia si tienen algo más que una amistad. Es así que el pasado fin de semana, salieron a la luz una serie de videos que comprobarían que la unión de ambos intérpretes es cada vez más fuerte.

Se trata de un clip captado por un fanático que estuvo en primera fila en el concierto que el sonorense brindó en la Ciudad de México, ocasión en la que conquistó al público y se mostró sumamente alegre. Si bien en un principio la toma tenía como único propósito captar a Christian, al mover un poco la cámara quedó expuesto que en la parte de atrás del escenario, estaba una misteriosa mujer coreando los temas de Nodal.

Al enfocar un poco mejor la imagen, puede apreciarse que se trataría de Ángela, quien aunque se esconde abrazando a alguien más y lleva una gorra puesta, no pudo pasar desapercibida, ya que su corte de pelo y su sonrisa se han convertido en sus aspectos más distintivos y en esta ocasión fueron los responsables de delatar su presencia, pese a que ni ella ni el artista publicaron nada relacionado a esta noche.

El discurso que levantó sospechas sobre este supuesto encuentro

Aunque en las imágenes que circulan por internet se puede apreciar claramente el rostro de Ángela Aguilar, también hubo quienes señalaron que existía la posibilidad de que no fuera ella, especialmente porque casi al mismo tiempo se transmitió su actuación en los premios Billboard, donde además proclamó un poderoso discurso en el que enalteció su herencia artística.

“Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer, con mi mamá aprendí a expresarme. Mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras, lo puedes cantar. Estoy muy agradecida de poder recibir esto, porque sé que no es por mí, sino por generaciones de sudor en la garganta, noches de desveladas y melodías compuestas”, dijo Ángela, haciéndole frente a las especulaciones de que está distanciada de su familia debido a que supuestamente no aceptan su romance con Nodal.

Finalmente, reconoció que pese a sus éxitos, todavía no tiene definido quién es y quién quiere llegar a ser. “Quiero agradecerle a la gente que me ha apoyado, porque entre este gran legado y este gran apellido, yo sigo tratando de encontrar quién soy”, aseveró la joven intérprete. En tanto, también hubo una parte que señaló la posibilidad de que esta actuación ya estuviera grabada, lo que le habría permitido a la hija de Pepe Aguilar estar con Christian.