¿Alberto Ángel ‘El Cuervo’ contrajo cáncer tras ver un ovni? Esta es la inquietante teoría de su viuda

Luego de varias horas de zozobra, finalmente se confirmó que Alberto Ángel “El Cuervo” perdió la vida debido al cáncer de tiroides que padecía; sin embargo Maricela, quien fuera esposa del cantante, fue tema de conversación tras revelar que “El Cuervo” contrajo el padecimiento tras... ¿Ver un ovni?

Aunque la teoría puede sonar descabellada, Maricela fue contundente al señalar que incluso una doctora apoyó esta versión, pues de acuerdo con sus declaraciones, tanto ella como el cantante se expusieron a “radiaciones” que resultaron perjudiciales para su salud.

¿QUÉ DIJO LA VIUDA DE ALBERTO ÁNGEL “EL CUERVO” SOBRE SU CÁNCER?

Fue durante una entrevista para una revista de espectáculos que Maricela ahondó sobre el cáncer que padecía Alberto Ángel “El Cuervo” , y es que de acuerdo con ella, ambos padecieron de problemas en su cuerpo debido a una impactante razón:

“Le respondí: ‘ríase de mí, pero vimos un ovni’, y me dijo: ‘es absolutamente congruente’ ”

“Sobre el cáncer de tiroides que padeció, tengo una teoría. Yo también enfermé de esa glándula en 2019. Me operaron y el tumor fue benigno. En 2021 él enfermó de lo mismo, pero su tumor fue maligno. Empecinado en que todas las cosas son del universo, dijo: ‘yo no me voy a poner radiaciones’ ”, aseguró Maricela durante su charla con la publicación.

Maricela, por otra parte, detalló que platicó sobre sus padecimientos con una doctora, a quien le confesó que Alberto Ángel, “El Cuervo”, y ella habrían presenciado un fenómeno del “tercer tipo":

“Le respondí: ‘ríase de mí, pero vimos un ovni’, y me dijo: ‘es absolutamente congruente’. ‘El estuvo más expuesto a la radiación, duró más tiempo viendo el objeto’. Y esta conclusión no la dije yo, la dijo la doctora”, comentó la viuda de “El Cuervo”.

ASÍ HABRÍAN VISTO EL OVNI MARICELA Y ALBERTO ÁNGEL “EL CUERVO”

Maricela relató cómo ella y “El Cuervo” vivieron este impactante contacto con el ovni:

“Lo vimos hace como 30 años, arriba de nuestro jardín. A muy corta distancia, lo que mide un fresno”

“Lo vimos hace como 30 años, arriba de nuestro jardín. A muy corta distancia, lo que mide un fresno. Era una cosa tan bien hecha, brillante, ese día nos enfermamos. Nos dio fiebre”, aseguró la mujer, quien incluso tuvo que recurrir a una persona cercana a Jaime Maussan para que les explicara este fenómeno:

“Me decía que en el momento la realidad cambia, la dimensión o el tiempo. Ese día mi hijo estuvo dos horas tocando afuera de la casa y no abrimos, porque no escuchamos nada, para nosotros la experiencia fue como de 20 minutos”, concluyó Maricela.