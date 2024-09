¿Se burló de Adrián Marcelo? La reacción de Facundo que generó polémica tras su visita a ‘LCDLFM': VIDEO

Facundo entró a “La Casa de los Famosos México” para sorprender a los habitantes que buscan su pase a la final del reality de Televisa. Si bien el comediante estuvo solo unos minutos en el programa, lo que dijo frente a los participantes no pasó desapercibido, y muchos afirman que sus indirectas iban hacia Adrián Marcelo.

¿Qué dijo Facundo sobre Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México?

Facundo saludó a los 6 participantes que quedan en “LCDFLM” y les ofreció una rebanada de pizza en una dinámica, pero antes habló con ellos y bromeó sobre cómo llegó para levantar el ánimo.

“Como se fue la maldad, me mandaron a mí. Dijeron, se la están pasando muy bien, hay muy buena vibra, necesitamos meter maldad y a eso vine. Ya estaban muy felices. Como Voldemort, el innombrable, se fue, ya llegó Harry Potter a darles magia, muchachos”, se burló el comediante. Esto fue suficiente para generar polémica en redes.

Facundo con 15 minutos dio más contenido que Adrian Marcelo en toda la temporada 😂 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #Facundo pic.twitter.com/soFzMaKZkk — Myqueenloaiza (@Myqueenloaiza) September 17, 2024

Si bien el conductor de 46 años no entró como un nuevo habitante, como se especulaba, muchos de sus seguidores aplaudieron su participación en la noche del 16 de septiembre, y dijeron que había dado más contenido que Adrián Marcelo.

“¡Facundo solo hay uno!”, “Ese Facundo es la onda jajaja”, “Facundo es el que debió entrar, no AM”, “Facu me cae super irreverente, pero nunca es irrespetuoso”, y “Facundo dio más contenido chingón y de calidad en 5 minutos, que el AM en su estadía jajaja”.

Las comparaciones entre Facundo y Adrián Marcelo no son nuevas; de hecho, el famoso había respondido a estos señalamientos días antes de su visita a “La Casa de los Famosos México”.

Facundo reaccionó a las comparaciones con Adrián Marcelo

Facundo respondió a las comparaciones con Adrián Marcelo diciendo que tienen “algunas cosas” similares, pero que él intenta ser amable y espetar a los demás.

En una charla con “Qué buen chisme” hace una semana, expresó: “Lo único que yo pienso es que cuando quieres encontrar a un conductor chido, no es como un actor que se puede preparar, que puedes construirlo. Yo siento que el conductor es quien eres en la vida, y al final de cuentas no puedes crear a alguien empático, sensible o cariñoso, eso eres o no eres, no se puede preparar. Quizá Adrián Marcelo y yo tenemos cosas en común (…) pero yo tengo una cosa que es que le caigo bien a la gente”.