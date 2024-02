Adamari López recuerda con tristeza los insultos que recibía por su peso: “Me decían Miss Piggy”

“También nos duele”, es el título del nuevo programa que estrenó Adamari López junto con la conductora Chiquibaby, “Ada y Chiqui de Show”, en el que la puertorriqueña recordó la ola de insultos y criticas que recibía constantemente en redes sociales por su peso.

La también actriz comenzó diciendo que era muy triste pensar que había personas en el mundo que hasta se quitaba la vida por el “hate” desmedido del que podían ser víctimas.

"¿Quién es uno para opinar de la vida de otra persona y de hablar de cosas tan feas?”, comentó Adamari López, revelando que la mayoría de los ataques que recibe en sus cuentas de redes sociales son sobre su aspecto físico y que pese a que adelgazó, los comentarios despectivos siguen.

“Yo recuerdo cuando estaba gordita, la palabra gorda no me ofendía... cuando empiezo a leer y hay cosas que roban mi paz, dejo de leer porque no me voy a alimentar de esos comentarios. No quiere decir que no me duelan ni afecten, yo sé parar cuando ya veo que no me gustan los comentarios, para no mortificarme y quedarme con eso en la cabeza. Me decían que estaba horrible, vieja y hasta Miss Piggy”, expresó.

La conductora quien regresa a la televisión mexicana con el programa ¿Quién caaerá? de TelevisaUnivision, expresó que pese a que siempre busca ser fuerte, no dejan de afectarle los insultos.

“Esas cosas molestan y hieren porque no dejo de ser un ser humano”, dijo.