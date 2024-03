¿El Mick Jagger mexicano? Esta es la sorprendente razón por la que el mánager de Peso Pluma lo compara con el vocalista de The Rolling Stones

La música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas. Un ejemplo reciente de esto es la comparación que ha hecho el mánager de Peso Pluma, George Prajin, entre el cantante mexicano y Mick Jagger, el legendario vocalista de The Rolling Stones.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, es un cantante de corridos tumbados que ha ganado popularidad gracias a su estilo único y enérgico. En 2023, alcanzó el éxito mundial con sus corridos mexicanos, y tan solo un año después, fue calificado como “el futuro de la música y el artista más importante del planeta”.

La comparación con Mick Jagger se debe a la energía desbordante y la presencia magnética de Peso Pluma en el escenario. “La primera vez que le vi actuar, en un escenario o incluso en un entrenamiento, me quedé alucinado con el carisma que tenía. Siempre le decía a todo el mundo: ‘Este es el Mick Jagger mexicano’”, aseguró Prajin.

Mick Jagger es reconocido como uno de los íconos más importantes del rock and roll, famoso por éxitos como “Paint it, black”, “Start me up”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Gimme Shelter”, “Angie” y “Beast of Burden”, entre otros. Su presencia en el escenario y su estilo de baile inyectaron una extraordinaria dosis de energía a las presentaciones de The Rolling Stones, un efecto que, al parecer, Peso Pluma también está consiguiendo con sus movimientos sobre el escenario.

Peso Pluma ha demostrado que, al igual que Jagger, tiene la capacidad de cautivar a la audiencia con su estilo enérgico y carismático. A pesar de las controversias y los desafíos que ha enfrentado, ha logrado dejar una marca duradera en la industria musical.

En conclusión, la comparación entre Peso Pluma y Mick Jagger resalta el impacto que un artista puede tener en la música y la cultura. Al igual que Jagger, Peso Pluma ha demostrado que tiene el talento y la pasión para dejar una huella en la industria musical.