Un influencer criticó a la taquería que ganó una estrella Michellin y lo tundieron en redes por esta desastrosa razón

Parece que no todos están de acuerdo en que la taquería El Califa de León haya recibido una estrella Michelin como uno de los restaurantes destacados en México

Un influencer que se dedica a hacer críticas de restaurantes de todo tipo se sumó a la emoción de la taquería ubicada en la avenida Ribera de San Cosme número 56, pero, a su gusto, los tacos dejaron qué desear, dijo que eran “muy simples” y que no entendía por qué había sido reconocido.

En el video, publicado en TikTok, mostró cómo fue su visita al restaurante y probar varios tipos de tacos. “Para mi gusto, se veían bien x, solo les ponen sal y limón (…) sus dos salsas estaban horribles y no picaban nada”.

Después de degustar los famosos tacos, el tiktoker criticó que la carne “no era la gran cosa” y se podía conseguir en cualquier lugar. Al final, remató su clip diciendo: “La neta, ahórrate tu dinero y no vengas”.

Usuarios reaccionan al video viral que criticó la taquería El Califa de León

Las personas que vieron el video de TikTok, que ya ha alcanzado los 2 millones de reproducciones, rápidamente se pronunciaron en los comentarios para dar su opinión del contenido. La mayoría no estuvo de acuerdo con su perspectiva y le recordaron cuando hizo un comercial para una cadena de hamburguesas y cómo ahora habló mal de la comida mexicana.

“Pero no serán las 3x99 mi todo vendido”, “Entonces, desde tu perspectiva, ¿las 3x99 cuántas estrellas Michelin deberían tener?”, “Lástima que los únicos tacos con estrella Michelin en el mundo no igualan ese saborcito clásico de las 3x99 mi todo vendido”, y “´La gaonera dura´ jaja Siempre he comido ahí, y es la carne más suave que he probado en tacos”, fueron algunos de los comentarios más relevantes.

¿Cuánto cuesta comer en El Califa de León?

El Califa de León tiene un horario de 11:00 am a 2:00 am del día siguiente, y, tal como lo dijo el influencer, hay distintos precios en sus tacos.

Los tacos son uno de los platillos más emblemáticos de México. (Fcaebook El Califa de León)